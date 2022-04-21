Пасхальный стол 2022. Рецепты идеальной пасхи от Евгения Клопотенко
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил вкусные и необычные рецепты творожной заварной пасхи с ароматом ванили и цедрой лимона, а также пасхи а-ля итальянский панетоне.
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Совсем скоро украинцы будут отмечать самый светлый праздник года — Пасху. Многие хозяйки серьезно подходят к приготовлению главного блюда торжества: собирают интересные рецепты, заранее пробуют разнообразные варианты приготовления пасхи.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил для своей аудитории несколько рецептов праздничного блюда. Мы выбрали наиболее легкие в приготовлении варианты и решили поделиться со своими читателями.
Творожная заварная пасха без выпечки
Чтобы приготовить творожную заварную пасху без выпечки по рецепту Евгения Клопотенко вам понадобится:
- 700 г кисломолочного творога 9%
- 350 мл сливок не менее 33% жирности
- 5 желтков
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 100 г сливочного масла 85,2%
- 1 лимон (цедра)
- 50-75 г жареного миндаля
- щепотка соли
Пошаговый рецепт:
- Подготовьте все ингридиенты. Творог должен быть достаточно сухой и жирный. Если у вас недостаточно сухой творог, оберните его в марлю и оставьте под прессом на ночь, чтобы стекла лишняя вода. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно сделалось мягким. Сливки берите высокой жирности, чтобы их можно было взбить до устойчивых пиков.
- Для получения кремовой смеси перетрите 700 граммов творога через сито или перебейте блендером.
- Соедините в миске пять желтков из 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепоткой соли. Хорошо протрите их венчиком до белого цвета. Можете использовать кухонную машину с соответствующей насадкой. Кулич должен получится умеренно сладким. По желанию можно увеличить или уменьшить количество сахара.
- Налейте в сотейник 200 мл 33% сливок и прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивая до появления пара. Если есть градусник, измерьте температуру. Она должна быть до 70 градусов.
- Прогретые сливки перелейте в миску с желтками и хорошо перемешайте венчиком.
- Перелейте получившуюся смесь в сотейник и прогрейте на маленьком огне, постоянно помешивая, до легкого загустения. У вас должна получиться консистенция жидкой сметаны.
- Добавьте заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла 82,5% к творожной массе. Хорошо перемешайте. На этом этапе можете добавить мелко натертую цедру одного лимона или апельсина, чтобы придать пасхе приятный цитрусовый аромат. Добавляйте только цветную часть фрукта, иначе будет горчить.
- Возьмите сухую металлическую или стеклянную плоскость, перелейте туда оставшиеся сливки (примерно 150 мл), взбейте миксером до плотных устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.
- Добавьте к массе обжаренный и крупно нарезанный миндаль (50-75 г), перемешайте. Орехи можно заменить изюмом или цукатами. Если у вас сырые орехи, подсушите их на противне в духовке 10 минут при 180 градусах. Затем охладите и добавьте к массе.
- В форму высотой 15 см выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Вылейте в нее творожную массу. Слегка утрамбуйте и закройте сверху марлей. Установите форму на тарелку, сверху выложите еще одну и оставьте на шесть часов под прессом, лучше – на ночь.
- Готовый творожный кулич можно украсить растопленным черным шоколадом, пасхальными украшениями, кокосовой стружкой или хлопьями, цедрой лимона и апельсина, кусочками мармелада или порезанными сухофруктами.
Дрожжевая пасха а-ля панетоне
На две пасхи диаметром около 15 см вам понадобится:
- 600 г муки
- 1 пакет быстродействующих дрожжей
- 150 г сахара (для более сладкого кулича добавьте еще 50-70 г сахара)
- ½ ч. л. соли
- 120 мл натурального йогурта
- 220 мл теплой воды
- 50 г сливочного масла
- 1 ст. л. мака (зерна)
- 2 желтка (+1 для смазки пояса)
- 100 г изюма
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
- 1 ст. л. молока
Для приготовления глазури понадобится:
- 100 г сахарной пудры (и еще немного для изюма)
- 1-2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)
Пошаговый рецепт:
- Подготовьте ингредиенты. Достаньте из холодильника яйца, сливочное масло и йогурт, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Помойте изюм и высушите на бумажном полотенце. Отмерьте 600 г муки и просейте через сито.
- Смешайте в небольшой емкости пакетик дрожжей с 220 мл теплой воды, 10 г ванильного сахара и 75 г обыкновенного сахара. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались.
- В железной или стеклянной миске смешайте два яичных желтка с оставшимся сахаром (75 г), 120 мл йогурта, 50 г размягченного сливочного масла и ½ ч. л. соли. Добавьте 1 ст. л. натертой апельсиновой цедры и 1 ст. л. мака. Перемешайте все до получения однородной массы.
- К полученной смеси добавьте дрожжи, все перемешайте и начинайте небольшими порциями добавлять муку. Всего вы должны вмешать 600 г. Для этого процесса можно использовать миксер или кухонный комбайн со специальными насадками для замешивания теста.
- Готовое тесто положите в большую емкость, смазанную рафинированным подсолнечным маслом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков примерно на час-полтора. За это время оно должно сильно увеличиться в размерах.
- Когда тесто подойдет, можем готовить начинку. Возьмите изюм и смешайте его с небольшим количеством пудры для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему тесту. Аккуратно вымешивайте тесто, добавляя в него изюм.
- После этого разделите тесто на то количество частей, которое соответствует количеству форм. Помните, что форму для выпечки нужно заполнять не больше, чем на треть. Разложите тесто по формам, накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозников на час-полтора, чтобы оно поднялось до края формы. Верхушки будущих куличей смажьте смесью из желтка и одной ст.л молока. Обратите внимание, чтобы изюм не попал на верхушку пасхи, иначе он пригорит.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте формы на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30-45 минут, в зависимости от параметров духовки и размера формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
- Готовые куличи достаньте из духовки и оставьте остывать. В это время можете приготовить глазурь. Для этого в сотейнике смешайте 100 г сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока. Готовой смесью смажьте верхушки куличей и посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры.
Ранее Фокус писал о самых вкусных рецептах для праздничного пасхального стола по рецептам Евгения Клопотенко. В списке запеченная курица с тыквой и луком, семга, запеченная в сливках и свинина с чесноком, зепеченная в фольге.