Пасхальный стол 2022. Рецепты идеальной пасхи от Евгения Клопотенко

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил вкусные и необычные рецепты творожной заварной пасхи с ароматом ванили и цедрой лимона, а также пасхи а-ля итальянский панетоне.

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Совсем скоро украинцы будут отмечать самый светлый праздник года — Пасху. Многие хозяйки серьезно подходят к приготовлению главного блюда торжества: собирают интересные рецепты, заранее пробуют разнообразные варианты приготовления пасхи.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко подготовил для своей аудитории несколько рецептов праздничного блюда. Мы выбрали наиболее легкие в приготовлении варианты и решили поделиться со своими читателями.

Творожная заварная пасха без выпечки

Чтобы приготовить творожную заварную пасху без выпечки по рецепту Евгения Клопотенко вам понадобится:

700 г кисломолочного творога 9%

350 мл сливок не менее 33% жирности

5 желтков

150 г сахара

10 г ванильного сахара

100 г сливочного масла 85,2%

1 лимон (цедра)

50-75 г жареного миндаля

щепотка соли

Пошаговый рецепт:

Подготовьте все ингридиенты. Творог должен быть достаточно сухой и жирный. Если у вас недостаточно сухой творог, оберните его в марлю и оставьте под прессом на ночь, чтобы стекла лишняя вода. Масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно сделалось мягким. Сливки берите высокой жирности, чтобы их можно было взбить до устойчивых пиков.

Для получения кремовой смеси перетрите 700 граммов творога через сито или перебейте блендером.

Соедините в миске пять желтков из 150 г сахара, 10 г ванильного сахара и щепоткой соли. Хорошо протрите их венчиком до белого цвета. Можете использовать кухонную машину с соответствующей насадкой. Кулич должен получится умеренно сладким. По желанию можно увеличить или уменьшить количество сахара.

Налейте в сотейник 200 мл 33% сливок и прогрейте на небольшом огне, постоянно помешивая до появления пара. Если есть градусник, измерьте температуру. Она должна быть до 70 градусов.

Прогретые сливки перелейте в миску с желтками и хорошо перемешайте венчиком.

Перелейте получившуюся смесь в сотейник и прогрейте на маленьком огне, постоянно помешивая, до легкого загустения. У вас должна получиться консистенция жидкой сметаны.

Добавьте заваренные желтки и 100 г размягченного сливочного масла 82,5% к творожной массе. Хорошо перемешайте. На этом этапе можете добавить мелко натертую цедру одного лимона или апельсина, чтобы придать пасхе приятный цитрусовый аромат. Добавляйте только цветную часть фрукта, иначе будет горчить.

Возьмите сухую металлическую или стеклянную плоскость, перелейте туда оставшиеся сливки (примерно 150 мл), взбейте миксером до плотных устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте сливки в творожную массу с помощью силиконовой лопатки.

Добавьте к массе обжаренный и крупно нарезанный миндаль (50-75 г), перемешайте. Орехи можно заменить изюмом или цукатами. Если у вас сырые орехи, подсушите их на противне в духовке 10 минут при 180 градусах. Затем охладите и добавьте к массе.

В форму высотой 15 см выложите марлю, сложенную в четыре слоя. Вылейте в нее творожную массу. Слегка утрамбуйте и закройте сверху марлей. Установите форму на тарелку, сверху выложите еще одну и оставьте на шесть часов под прессом, лучше – на ночь.

Готовый творожный кулич можно украсить растопленным черным шоколадом, пасхальными украшениями, кокосовой стружкой или хлопьями, цедрой лимона и апельсина, кусочками мармелада или порезанными сухофруктами.

Дрожжевая пасха а-ля панетоне

[ + – ] Дрожжевая пасха по рецепту Евгения Клопотенко

На две пасхи диаметром около 15 см вам понадобится:

600 г муки

1 пакет быстродействующих дрожжей

150 г сахара (для более сладкого кулича добавьте еще 50-70 г сахара)

½ ч. л. соли

120 мл натурального йогурта

220 мл теплой воды

50 г сливочного масла

1 ст. л. мака (зерна)

2 желтка (+1 для смазки пояса)

100 г изюма

10 г ванильного сахара

1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)

1 ст. л. молока

Для приготовления глазури понадобится:

100 г сахарной пудры (и еще немного для изюма)

1-2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. цедры апельсина (цедра половины апельсина или лимона)

Пошаговый рецепт:

Подготовьте ингредиенты. Достаньте из холодильника яйца, сливочное масло и йогурт, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Помойте изюм и высушите на бумажном полотенце. Отмерьте 600 г муки и просейте через сито.

Смешайте в небольшой емкости пакетик дрожжей с 220 мл теплой воды, 10 г ванильного сахара и 75 г обыкновенного сахара. Накройте кухонным полотенцем и оставьте на 20 минут, чтобы дрожжи активизировались.

В железной или стеклянной миске смешайте два яичных желтка с оставшимся сахаром (75 г), 120 мл йогурта, 50 г размягченного сливочного масла и ½ ч. л. соли. Добавьте 1 ст. л. натертой апельсиновой цедры и 1 ст. л. мака. Перемешайте все до получения однородной массы.

К полученной смеси добавьте дрожжи, все перемешайте и начинайте небольшими порциями добавлять муку. Всего вы должны вмешать 600 г. Для этого процесса можно использовать миксер или кухонный комбайн со специальными насадками для замешивания теста.

Готовое тесто положите в большую емкость, смазанную рафинированным подсолнечным маслом, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте без сквозняков примерно на час-полтора. За это время оно должно сильно увеличиться в размерах.

Когда тесто подойдет, можем готовить начинку. Возьмите изюм и смешайте его с небольшим количеством пудры для того, чтобы смесь равномерно распределилась по всему тесту. Аккуратно вымешивайте тесто, добавляя в него изюм.

После этого разделите тесто на то количество частей, которое соответствует количеству форм. Помните, что форму для выпечки нужно заполнять не больше, чем на треть. Разложите тесто по формам, накройте полотенцем и поставьте в теплое место без сквозников на час-полтора, чтобы оно поднялось до края формы. Верхушки будущих куличей смажьте смесью из желтка и одной ст.л молока. Обратите внимание, чтобы изюм не попал на верхушку пасхи, иначе он пригорит.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте формы на средний уровень духовки и выпекайте в течение 30-45 минут, в зависимости от параметров духовки и размера формы. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Готовые куличи достаньте из духовки и оставьте остывать. В это время можете приготовить глазурь. Для этого в сотейнике смешайте 100 г сахарной пудры и 1-2 ст. л. лимонного сока. Готовой смесью смажьте верхушки куличей и посыпьте сверху тонкими полосками апельсиновой цедры.

Ранее Фокус писал о самых вкусных рецептах для праздничного пасхального стола по рецептам Евгения Клопотенко. В списке запеченная курица с тыквой и луком, семга, запеченная в сливках и свинина с чесноком, зепеченная в фольге.