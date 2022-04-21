Пасха-2022. Топ вкусных блюд для праздничного стола в Украине

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Пасхальный стол – это не только куличи из теста и творога, но и друге вкусные блюда, знаменующие собой окончание Великого поста. Поэтому праздничный стол в Христово воскресение – богатый, сытный и очень разнообразный. Фокус собрал несколько рецептов для тех. Кто еще не определился с меню на будущие праздничные выходные.

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Запеченная курица с тыквой и луком от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

Тушка курицы;

Тыква – 400 гр;

Красный лук среднего размера – 2 шт;

Сливочное масло (82,5%) – 30 гр;

Соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Сливочное масло достать из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры.

Очистите тыкву и порезать на одинаковые кубики, но не мелкие, потому что тогда она приготовится раньше, чем курица. Лук очистить и тоже порезать большими кусками. Все овочи выложить в керамическую емкость для запекания, добавить немного соли, перца, перемешать и распределить по дну формы.

Курицу помыть, обсушить бумажным полотенцем, натереть солью и перцем. Можно использовать крупную морскую соль, она будет постепенно таять в процессе запекания и равномерно просаливать мясо.

Выложить курицу на тыкву с луком. В процессе приготовления сок из нее будет пропитывать овощи, поэтому они получатся очень вкусными и ароматными. Взять 30 г сливочного масла 82,5%, разрезать пополам, одну часть поместить под кожуру или вовнутрь, другой смазать курицу, чтобы получилась румяная корочка.

Обернуть форму для запекания фольгой и поставить в духовку на 60 минут при 180 минутах в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева. За 10 минут до окончания приготовления убрать фольгу, включить режим гриля, чтобы курица сверху подрумянилась.

[ + – ] Запеченная курица с тыквой и луком

Свинина с чесноком, запеченная в фольге

Ингредиенты:

Свинина (филе) – 700 гр;

Чеснок – 5-6 зубчиков;

Горчица (соус или в зернах) – по вкусу;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Зубчики чеснока разрезать на 2–4 части. В свинине сделать надрезы и вставить в них чеснок. Натереть свинину солью и перцем, смазать горчицей.

Выложить свинину в фольгу, завернуть. Поместить в форму для запекания. Запекать при температуре 180 градусов в течение 1,5 часов.

[ + – ] Свинина с чесноком, запеченная в фольге

Семга, запеченная в сливках

Ингредиенты:

Филе семги – 1 кг;

Помидоры – 2 шт;

Лук-порей – 1 стебель;

Сливки – 400 мл;

Укроп – 2-3 веточки;

Зеленый лук – 2-3 пера;

Острая горчица – 1 ст. л;

Тимьян – щепотка;

Соль, перец – по вкусу;

Сливочное масло — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Духовку разогреть до 180 градусов. Филе очистить от кожицы и натереть с обеих сторон солью и перцем, смазать горчицей, посыпать тимьяном и выложить в смазанную маслом форму.

Порей нарезать кружочками, томить до мягкости на сливочном масле. Выложить на рыбу.

Сверху прикрыть кружками помидоров, залить теплыми сливками и отправить в духовку на 30 минут. Вынуть, остудить на протяжении 5 минут, посыпать измельченной зеленью.

[ + – ] еще один вариант рыбы в сливках. В этот раз – с лососем.

Пасхальный салат

Ингредиенты:

Помидоры черри – 300 гр;

Салат – 125 гр;

Сыр Чеддер – 100 гр;

Яйцо куриное – 1 шт;

Мука пшеничная высшего сорта – 40 гр;

Молоко – 20 мл;

Чеснок – 1 зубчик;

Шнитт-лук – 20 гр;

Петрушка (зелень) – 20 гр;

Оливковое масло – 2 ст. л;

Молотая паприка – 1 ст. л;

Миндаль молотый – 30 гр;

Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Помидоры помыть, разрезать пополам, если черри крупные. Сыр Чеддер (для этого рецепта лучше брать сыры твердых сортов) порезать крупным кубиком.

Разделить белок и желток. Молоко нагреть примерно до 45 градусов, добавить желток, перемешать и всыпать просеянную муку, замесить кляр – посолить и приправить молотой паприкой. Белок взбить и аккуратно подмешать в кляр.

Кубики сыра обмакнуть в кляре. В горячем оливковом масле распустить зубчик чеснока (не очищая, раздавить плоской стороной ножа), обжарить сыр до румяной корочки. Выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира.

На пасхальное блюдо выложить подушку из листьев салата, распределить половинки черри и кубики сыра, добавить рубленный шнитт-лук и петрушку. Посыпать молотым миндалем и паприкой.

[ + – ] Пасхальный салат Фото: https://tvoirecepty.ru

Салат-коктейль из курицы с огурцами

Ингредиенты:

Куриное филе отварное – 200 гр;

Огурцы свежие – 2 шт;

Семена кунжута;

Листья салата.

Для яичного блинчика:

Яйцо –1 шт;

Соль;

Петрушка.

Для заправки:

Соевый соус – 2 ст. л;

Оливковое или растительное масло – 2 ст. л;

Уксус 6% – 1 ч. л;

Сахар – 1/4 ч. л;

Чеснок – 2 зубчика;

Соль;

Петрушка;

Свежемолотый перец.

Способ приготовления:

Курицу разобрать на волокна. Огурец вымыть, обсушить и нарезать тонкой соломкой.

Соединить курицу с огурцами, полить заправкой, перемешать и убрать в прохладное место приблизительно на час.

Выпечь яичный блинчик. Для этого яйцо со щепоткой соли хорошо разболтать вилкой, добавить рубленую зелень петрушки и еще раз размешать.

На смазанную маслом разогретую сковороду вылить тонким слоем взбитое яйцо и выпекать тонкий блинчик с двух сторон до золотистого цвета.

Готовый блинчик снять со сковороды, остудить и нарезать тонкими длинными полосками.

Приготовить заправку.

Петрушку вымыть, обсушить и мелко порубить. Чеснок очистить и пропустить через чесночный пресс. В миску налить растительное масло, соевый соус, добавить уксус, соль, щепотку сахара, свежемолотый перец, чеснок и петрушку и хорошо перемешать.

Листья салата вымыть, обсушить и застелить ими дно тарелки или салатницы.

Переложить настоявшийся салат на листья салата, украсить полосками яичного блинчика, зеленью петрушки и посыпать обжаренными кунжутными семечками.

[ + – ] Салат-коктейль из курицы с огурцами Фото: gotovim-doma.ru

Фаршированные яйца с горчицей

Ингредиенты:

Яйца – 6 шт;

Майонез – 2 ст. л;

Горчица – 1 ч. л;

Соль, перец – по вкусу;

Молотая паприка – по вкусу;

Листья петрушки – 12 шт.

Способ приготовления:

Осторожно опустить куриные яйца в большую кастрюлю с кипящей водой. Варить на медленном огне в течение 10 минут. После этого слить жидкость и залить яйца холодной водой. Дать остыть. Очистить и разрезать вдоль пополам.

Вынуть яичные желтки и поместить их в миску с майонезом и горчицей; добавить немного соли и перца. Размять до получения однородной пасты, а затем начинить этой смесью яичные белки.

Посыпать паприкой, украсить листьями петрушки. Блюдо готово.

[ + – ] Фаршированные яйца с горчицей Фото: Соцсети

Пасхальное печенье "Кролики"

Ингредиенты:

Растопленное сливочное масло – 125 гр;

Просеянная мука – 3 стакана;

Сахар – 1 стакан + 1 ст. л;

Яйца – 2 шт;

Разрыхлитель – 3 ч. л;

Мелкий изюм;

Кефир – 1 стакан;

Соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Растереть яйца с одним стаканом сахара, влить кефир и масло, тщательно перемешать. Постепенно всыпать муку, разрыхлитель и щепотку соли, замешать однородное тесто.

Скатать из 2/3 теста толстую колбаску, нарезать ее на равные кусочки и скатать из каждого шарик. Из оставшегося теста сформировать тонкую колбаску и нарезать тонкими полосками.

Прилепить к каждому шарику по 2 полоски, чтобы получился кролик с ушками, сделать из изюма глазки. Выложить фигурки на застеленный пергаментом противень, смазать слегка взбитым яйцом, посыпать 1 ст. л. сахара и выпекать 20–25 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.

[ + – ] Еще один рецепт печенья на Пасху

Напомним, как приготовить вкусную домашнюю колбасу к Пасхе.