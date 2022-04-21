Великдень-2022. Топ смачних страв для святкового столу в Україні

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Великодній стіл — це не тільки паски з тіста й сиру, але й інші смачні страви, що знаменують закінчення Великого посту. Тому святковий стіл у Христове воскресіння — багатий, ситний і дуже різноманітний. Фокус зібрав кілька рецептів для тих, хто ще не визначився з меню на майбутні святкові вихідні.

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Запечена курка з гарбузом і цибулею від Євгена Клопотенка

Складові:

Тушка курки;

Гарбуз — 400 гр;

Червона цибуля середнього розміру — 2 шт;

Вершкове масло (82,5%) — 30 гр;

Сіль і перець до смаку.

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 180 градусів. Вершкове масло дістати з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури.

Очистити гарбуз і порізати на однакові кубики, але не дрібні, тому що тоді він приготується раніше, ніж курка. Цибулю очистити й теж нарізати великими шматками. Все викласти в керамічну ємність для запікання, додати трохи солі, перцю, перемішати й розподілити по дну форми.

Курку помити, обсушити паперовим рушником, натерти сіллю та перцем. Можна використовувати велику морську сіль, вона поступово танутиме в процесі запікання та рівномірно просолювати м'ясо.

Викласти курку на гарбуз із цибулею. У процесі приготування сік із неї просочуватиме овочі, тому вони вийдуть дуже смачними й ароматними. Взяти 30 г вершкового масла 82,5%, розрізати навпіл, одну частину помістити під шкірку або всередину, іншою змастити курку, щоб вийшла рум'яна скоринка.

Обернути форму для запікання фольгою та поставити в духовку на 60 хвилин при 180 хвилинах у режимі конвекції або верхнього та нижнього нагрівання. За 10 хвилин до закінчення приготування прибрати фольгу, увімкнути режим гриля, щоб курка зверху підрум'янилася.

[ + – ] Запечена курка з гарбузом і цибулею

Свинина з часником, запечена у фользі

Складові:

Свинина (філе) — 700 г;

Часник — 5-6 зубчиків;

Гірчиця (соус чи зернах) — до смаку;

Сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Зубчики часнику розрізати на 2-4 частини. У свинині зробити надрізи та вставити в них часник. Натерти свинину сіллю та перцем, змастити гірчицею.

Викласти свинину у фольгу, загорнути. Помістити у форму для запікання. Запікати при температурі 180 градусів протягом 1,5 години.

[ + – ] Свинина з часником, запечена у фользі

Сьомга, запечена у вершках

Складові:

Філе сьомги — 1 кг;

Помідори — 2 шт.;

Цибуля-порей — 1 стебло;

Вершки — 400 мл;

Кріп — 2-3 гілочки;

Зелена цибуля — 2-3 пера;

Гостра гірчиця — 1 ст. л.;

Чебрець — дрібка;

Сіль, перець — до смаку;

Вершкове масло — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Духовку розігріти до 180 градусів. Філе очистити від шкірки та натерти з обох боків сіллю та перцем, змастити гірчицею, посипати чебрецем і викласти в змащену олією форму.

Порей нарізати кружечками, томити до м'якості на вершковому маслі. Викласти на рибу.

Зверху прикрити кружками помідорів, залити теплими вершками та відправити в духовку на 30 хвилин. Вийняти, остудити протягом 5 хвилин, посипати подрібненою зеленню.

[ + – ] Ще один варіант риби у вершках. На цей раз — із лососем

Великодній салат

Складові:

Помідори чері — 300 г;

Салат — 125 гр;

Сир чеддер — 100 г;

Яйце куряче — 1 шт.;

Борошно пшеничне вищого ґатунку — 40 гр;

Молоко — 20 мл;

Часник — 1 зубчик;

Цибуля шніт — 20 гр;

Петрушка (зелень) — 20 гр;

Оливкова олія — 2 ст. л.;

Молота паприка — 1 ст. л.;

Мигдаль мелений — 30 гр;

Сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Помідори помити, розрізати навпіл, якщо чері великі. Сир чеддер (для цього рецепту краще брати сири твердих сортів) нарізати великим кубиком.

Розділити білок і жовток. Молоко нагріти приблизно до 45 градусів, додати жовток, перемішати й всипати просіяне борошно, замісити кляр — посолити й приправити меленою паприкою. Білок збити й акуратно підмішати в кляр.

Кубики сиру вмочити в кляр. У гарячому оливковому маслі розпустити зубчик часнику (не очищаючи, роздавити плоскою стороною ножа), обсмажити сир до рум'яної скоринки. Викласти на паперові рушники, щоб забрати надлишки жиру.

На пасхальне блюдо викласти подушку з листя салату, розподілити половинки чері та кубики сиру, додати рубану цибулю шніт і петрушку. Посипати меленим мигдалем і паприкою.

[ + – ] Великодній салат Фото: https://tvoirecepty.ru

Салат-коктейль із курки з огірками

Складові:

Куряче філе відварене — 200 гр;

Огірки свіжі — 2 шт.;

Насіння кунжуту;

Листя салату.

Для яєчного млинця:

Яйце —1 шт;

Сіль;

Петрушка.

Для заправки:

Соєвий соус — 2 ст. л.;

Оливкова або рослинна олія — 2 ст. л.;

Оцет 6% — 1 ч. л.;

Цукор — 1/4 ч. л.;

Часник — 2 зубчики;

Сіль;

Петрушка;

Свіжомелений перець.

Спосіб приготування:

Курку розібрати на волокна. Огірок вимити, обсушити та нарізати тонкою соломкою.

Поєднати курку з огірками, полити заправкою, перемішати та прибрати в прохолодне місце приблизно на годину.

Випекти яєчний млинець. Для цього яйце з дрібкою солі добре розбовтати виделкою, додати рубану зелень петрушки та ще раз розмішати.

На змащену олією розігріту сковороду вилити тонким шаром збите яйце та випікати тонкий млинець із двох сторін до золотистого кольору.

Готовий млинець зняти зі сковороди, остудити й нарізати довгими довгими смужками.

Приготувати заправку.

Петрушку вимити, обсушити та дрібно порубати. Часник очистити та пропустити через часниковий прес. У миску налити олію, соєвий соус, додати оцет, сіль, дрібку цукру, свіжомелений перець, часник і петрушку та добре перемішати.

Листя салату вимити, обсушити та застелити ними дно тарілки або салатниці.

Перекласти настояний салат на листя салату, прикрасити смужками яєчного млинця, зеленню петрушки та посипати обсмаженим кунжутним насінням.

[ + – ] Салат-коктейль із курки з огірками Фото: gotovim-doma.ru

Фаршировані яйця з гірчицею

Складові:

Яйця — 6 шт.;

Майонез — 2 ст. л.;

Гірчиця — 1 ч. л.;

Сіль, перець — до смаку;

Молота паприка — до смаку;

Листя петрушки — 12 шт.

Спосіб приготування:

Обережно опустити курячі яйця у велику каструлю з окропом. Варити на повільному вогні 10 хвилин. Після цього злити рідину та залити яйця холодною водою. Дати охолонути. Обчистити й розрізати вздовж навпіл.

Вийняти яєчні жовтки та помістити їх у миску з майонезом і гірчицею; додати трохи солі та перцю. Розім'яти до отримання однорідної пасти, а потім начинити цією сумішшю яєчні білки.

Посипати паприкою, прикрасити листям петрушки. Страва готова.

[ + – ] Фаршировані яйця з гірчицею Фото: Соцсети

Пасхальне печиво "Кролики"

Складові:

Розтоплене вершкове масло — 125 гр;

Просіяне борошно — 3 склянки;

Цукор — 1 склянка + 1 ст. л.;

Яйця — 2 шт.;

Розпушувач — 3 ч. л.;

Дрібні родзинки;

Кефір — 1 склянка;

Сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Розтерти яйця з однією склянкою цукру, влити кефір і масло, ретельно перемішати. Поступово всипати борошно, розпушувач і дрібку солі, замішати однорідне тісто.

Скачати з 2/3 тіста товсту ковбаску, нарізати її на рівні шматочки та скачати з кожної кульки. З тіста, що залишилося, сформувати тонку ковбаску та нарізати тонкими смужками.

Приліпити до кожної кульки по 2 смужки, щоб вийшов кролик із вушками, зробити з родзинок очі. Викласти фігурки на застелену пергаментом жаровню, змастити збитим яйцем, посипати 1 ст. л. цукру та випікати 20–25 хвилин при 180 градусах у попередньо розігрітій духовці.

[ + – ] Ще один рецепт печива на Великдень

Нагадаємо, як приготувати смачну домашню ковбасу до Великодня.