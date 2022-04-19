Рецепт найапетитнішої домашньої ковбаси до Великодня 2022
У неділю українці відзначать Великдень 2022, який не обійдеться без святкового столу з різноманітними м'ясними стравами. Пропонуємо простий рецепт соковитої домашньої ковбаси з кількох видів м'яса.
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Для апетитної ковбаси нам знадобиться:
- 700 г курячих стегон
- 150 г курячого філе
- 150 г яловичини
- 1 ч. л. солі
- 1 ч. л. цукру
- 1 ч. л. сушеного часнику
- 1/3 ч. л. мускатного горіха
- чорний перець до смаку
- 15-20 г крохмалю
Покроковий рецепт:
- Відкладіть одне куряче стегно. Інші помийте, просушіть паперовим рушником, відокремте м'ясо від кісток і перекрутіть на м'ясорубці у фарш.
- Куряче стегно, що залишилося, разом із курячим філе та яловичиною наріжте невеликими шматочками, перемішайте з фаршем, додайте спеції та крохмаль.
- Розділіть суміш на дві частини. Візьміть рукав для запікання, розріжте його вздовж, викладіть фарш, сформувавши ковбасу, краї зав'яжіть. Щоб рукав не лопнув при запіканні, зробіть зверху кілька проколів зубочисткою.
- Випікайте страву за температури 200 градусів 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте охолонути.
Смачного!
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