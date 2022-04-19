Рецепт найапетитнішої домашньої ковбаси до Великодня 2022

У неділю українці відзначать Великдень 2022, який не обійдеться без святкового столу з різноманітними м'ясними стравами. Пропонуємо простий рецепт соковитої домашньої ковбаси з кількох видів м'яса.

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Для апетитної ковбаси нам знадобиться:

700 г курячих стегон

150 г курячого філе

150 г яловичини

1 ч. л. солі

1 ч. л. цукру

1 ч. л. сушеного часнику

1/3 ч. л. мускатного горіха

чорний перець до смаку

15-20 г крохмалю

Покроковий рецепт:

Відкладіть одне куряче стегно. Інші помийте, просушіть паперовим рушником, відокремте м'ясо від кісток і перекрутіть на м'ясорубці у фарш. Куряче стегно, що залишилося, разом із курячим філе та яловичиною наріжте невеликими шматочками, перемішайте з фаршем, додайте спеції та крохмаль. Розділіть суміш на дві частини. Візьміть рукав для запікання, розріжте його вздовж, викладіть фарш, сформувавши ковбасу, краї зав'яжіть. Щоб рукав не лопнув при запіканні, зробіть зверху кілька проколів зубочисткою. Випікайте страву за температури 200 градусів 30-40 хвилин. Готовій ковбасі дайте охолонути.

Смачного!

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