Рецепт самой аппетитной домашней колбасы к Пасхе 2022

В воскресенье украинцы отметят Пасху 2022, которая не обойдется без праздничного стола с разнообразными мясными блюдами. Предлагаем простой рецепт сочной домашней колбасы из нескольких видов мяса.

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Для аппетитной колбасы нам понадобится:

700 г куриных бедер

150 г куриного филе

150 г говядины

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

1 ч.л. сушеного чеснока

1/3 ч. л. мускатного ореха

черный перец по вкусу

15-20 г крахмала

Пошаговый рецепт:

Отложите одно куриное бедро. Остальные помойте, просушите бумажным полотенцем, отделите мясо от костей и перекрутите на мясорубке в фарш. Оставшееся куриное бедро вместе с куриным филе и говядиной нарежьте небольшими брусочками, перемешайте с фаршем, добавьте специи и крахмал. Разделите получившуюся смесь на две части. Возьмите рукав для запекания, разрежьте его вдоль, выложите на него фарш, сформировав колбасу, края завяжите. Чтобы рукав не лопнул при запекании, сделайте сверху несколько проколов зубочисткой. Выпекайте блюдо при температуре 200 градусов 30-40 минут. Готовой колбасе дайте остыть.

Приятного аппетита!

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