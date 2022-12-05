Новый вкус салата "Мимоза": замените лишь один ингредиент
Куриная грудка вместо тунца прекрасно впишется в классический рецепт.
Салат "Мимоза" – легкий и вкусный, поэтому неудивительно, что он является одним из самых популярных в праздничные дни. Однако замена всего лишь одного ингредиента в этом блюде подарит совершенно новый вкус и порадует гостей. Как именно приготовить такой салат, рассказали в блоге djama_food.
Салат "Мимоза" по-новому
Ингредиенты:
- Вареная куриная грудка – 200 гр;
- Вареный картофель – 2 шт;
- Морковь вареная – 1-2 шт, в зависимости от размера;
- Вареные куриные яйца – 4 шт;
- Сыр твердый – 100 гр;
- Майонез для заправки;
- Свежая зелень – по желанию.
Способ приготовления:
Вареные яйца и овощи очистить. Картофель, морковь и сыр натереть на крупной терке. Белки и желтки разделить. Белки нарезать мелкими кубиками, а желтки натереть на мелкой терке.
Филе нарезать мелкими кусочками.
На блюдо для салата ингредиенты выкладываются слоями. Можно использовать разъемную форму или порционные формы.
Продукты выкладывать следующими слоями:
- картофель;
- грудка;
- морковь;
- белки;
- сыр.
Каждый слой покрывать майонезной сеточкой. Верхний слой смазать майонезом и посыпать тертым желтком. Количество майонеза можно регулировать по своему вкусу.
Готовый салат поставить на 2-3 часа в холодильник, чтобы хорошо пропитался. Чем дольше салат постоит, тем лучше пропитается. Снять форму (если таковая была) посыпать салат зеленью при желании и можно подавать к столу.
Напомним, как приготовить классическую "мимозу".