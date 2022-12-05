Новый вкус салата "Мимоза": замените лишь один ингредиент

Куриная грудка вместо тунца прекрасно впишется в классический рецепт.

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Салат "Мимоза" – легкий и вкусный, поэтому неудивительно, что он является одним из самых популярных в праздничные дни. Однако замена всего лишь одного ингредиента в этом блюде подарит совершенно новый вкус и порадует гостей. Как именно приготовить такой салат, рассказали в блоге djama_food.

Салат "Мимоза" по-новому

Ингредиенты:

Вареная куриная грудка – 200 гр;

Вареный картофель – 2 шт;

Морковь вареная – 1-2 шт, в зависимости от размера;

Вареные куриные яйца – 4 шт;

Сыр твердый – 100 гр;

Майонез для заправки;

Свежая зелень – по желанию.

Способ приготовления:

Вареные яйца и овощи очистить. Картофель, морковь и сыр натереть на крупной терке. Белки и желтки разделить. Белки нарезать мелкими кубиками, а желтки натереть на мелкой терке.

Филе нарезать мелкими кусочками.

На блюдо для салата ингредиенты выкладываются слоями. Можно использовать разъемную форму или порционные формы.

Продукты выкладывать следующими слоями:

картофель;

грудка;

морковь;

белки;

сыр.

Каждый слой покрывать майонезной сеточкой. Верхний слой смазать майонезом и посыпать тертым желтком. Количество майонеза можно регулировать по своему вкусу.

Готовый салат поставить на 2-3 часа в холодильник, чтобы хорошо пропитался. Чем дольше салат постоит, тем лучше пропитается. Снять форму (если таковая была) посыпать салат зеленью при желании и можно подавать к столу.

Напомним, как приготовить классическую "мимозу".