Новий смак салату "Мімоза": замініть лише один інгредієнт

Куряча грудка замість тунця чудово впишеться у класичний рецепт.

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Салат "Мімоза" — легкий і смачний, тому не дивно, що він є одним із найпопулярніших у святкові дні. Однак заміна всього лише одного інгредієнта в цій страві подарує новий смак і порадує гостей. Як саме приготувати такий салат, розповіли у блозі djama_food.

Салат "Мімоза" по-новому

Складові:

Варена куряча грудка — 200 г;

Варена картопля — 2 шт.;

Морква варена — 1-2 шт., залежно від розміру;

Варені курячі яйця — 4 шт.;

Сир твердий — 100 г;

Майонез для заправки;

Свіжа зелень — за бажанням.

Спосіб приготування:

Варені яйця та овочі очистити. Картоплю, морква та сир натерти на великій тертці. Білки та жовтки розділити. Білки нарізати дрібними кубиками, а жовтки натерти на дрібній тертці.

Філе нарізати дрібними шматочками.

На тарілку для салату інгредієнти викладаються шарами. Можна використовувати роз'ємну форму чи порційні.

Продукти викладати такими шарами:

картопля;

грудка;

морква;

білки;

сир.

Кожен шар покривати майонезною сіточкою. Верхній шар змастити майонезом та посипати тертим жовтком. Кількість майонезу можна регулювати на свій смак.

Готовий салат поставити на 2-3 години в холодильник, щоб добре просочився. Чим довше салат постоїть, тим краще просочиться. Зняти форму (якщо така була) посипати салат зеленню за бажання і можна подавати до столу.

Нагадаємо, як приготувати класичну "мімозу".