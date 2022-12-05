Новий смак салату "Мімоза": замініть лише один інгредієнт
Куряча грудка замість тунця чудово впишеться у класичний рецепт.
Салат "Мімоза" — легкий і смачний, тому не дивно, що він є одним із найпопулярніших у святкові дні. Однак заміна всього лише одного інгредієнта в цій страві подарує новий смак і порадує гостей. Як саме приготувати такий салат, розповіли у блозі djama_food.
Салат "Мімоза" по-новому
Складові:
- Варена куряча грудка — 200 г;
- Варена картопля — 2 шт.;
- Морква варена — 1-2 шт., залежно від розміру;
- Варені курячі яйця — 4 шт.;
- Сир твердий — 100 г;
- Майонез для заправки;
- Свіжа зелень — за бажанням.
Спосіб приготування:
Варені яйця та овочі очистити. Картоплю, морква та сир натерти на великій тертці. Білки та жовтки розділити. Білки нарізати дрібними кубиками, а жовтки натерти на дрібній тертці.
Філе нарізати дрібними шматочками.
На тарілку для салату інгредієнти викладаються шарами. Можна використовувати роз'ємну форму чи порційні.
Продукти викладати такими шарами:
- картопля;
- грудка;
- морква;
- білки;
- сир.
Кожен шар покривати майонезною сіточкою. Верхній шар змастити майонезом та посипати тертим жовтком. Кількість майонезу можна регулювати на свій смак.
Готовий салат поставити на 2-3 години в холодильник, щоб добре просочився. Чим довше салат постоїть, тим краще просочиться. Зняти форму (якщо така була) посипати салат зеленню за бажання і можна подавати до столу.
Нагадаємо, як приготувати класичну "мімозу".