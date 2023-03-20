Худнемо смачно. Низькокалорійний весняний салат із оригінальною заправкою
Заправка надає цьому салату особливого смаку.
У час, коли в супермаркетах не бракує свіжих овочів, боротися з весняним авітамінозом стало набагато простіше. Пропонуємо сьогодні до вашої уваги салат з капустою, огірком та редисом, в якому мало калорій, але багато смаку. Весь секрет цієї страви — у його незвичайній заправці. Рецептом салату поділилася кулінарний блогер Крістіна Азіхян.
Низькокалорійний весняний салат
Інгредієнти:
- молода капуста — 300 г;
- огірки свіжі — 1-2 шт.;
- редиска — 5-6;
- білки від зварених круто яєць — 3-4 шт;
- пучок зелені (кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля за бажанням).
Для заправки:
- зварені круто жовтки — 3-4 шт;
- сметана — 3 ст. л;
- сіль, чорний перець;
- гірчиця — 1 ч. л;
- лимонний сік — 1 ст. л (за бажанням).
Спосіб приготування:
Овочі помити, обсушити, порізати в глибокий посуд. Туди ж скласти порізані білки та дрібно порубану зелень.
В окремому посуді підготувати заправку. Жовтки розім'яти виделкою, додати сметану, сіль, спеції, гірчицю, добре перемішати. Цим соусом заправити салат і добре перемішати.
Раніше Фокус розповідав, як приготувати салат для тих, хто мріє скинути зайві кілограми.