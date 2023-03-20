Худнемо смачно. Низькокалорійний весняний салат із оригінальною заправкою

Заправка надає цьому салату особливого смаку.

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У час, коли в супермаркетах не бракує свіжих овочів, боротися з весняним авітамінозом стало набагато простіше. Пропонуємо сьогодні до вашої уваги салат з капустою, огірком та редисом, в якому мало калорій, але багато смаку. Весь секрет цієї страви — у його незвичайній заправці. Рецептом салату поділилася кулінарний блогер Крістіна Азіхян.

Низькокалорійний весняний салат

Інгредієнти:

молода капуста — 300 г;

огірки свіжі — 1-2 шт.;

редиска — 5-6;

білки від зварених круто яєць — 3-4 шт;

пучок зелені (кріп, петрушка, кінза, зелена цибуля за бажанням).

Для заправки:

зварені круто жовтки — 3-4 шт;

сметана — 3 ст. л;

сіль, чорний перець;

гірчиця — 1 ч. л;

лимонний сік — 1 ст. л (за бажанням).

Спосіб приготування:

Овочі помити, обсушити, порізати в глибокий посуд. Туди ж скласти порізані білки та дрібно порубану зелень.

В окремому посуді підготувати заправку. Жовтки розім'яти виделкою, додати сметану, сіль, спеції, гірчицю, добре перемішати. Цим соусом заправити салат і добре перемішати.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати салат для тих, хто мріє скинути зайві кілограми.