Ідеально до вечері та просто приготувати. Рецепт овочевого супу з квасолею

Це пісний та дуже легкий суп, який підійде для вечері.

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Супи — ідеальна страва для тих, хто хоче скинути вагу до літа, або спробувати щось нове. Вони просто готуються, у них мало калорій і це ситна страва, яка підійде для вечері.

Оскільки зараз все ще триває Великий Піст, спробуйте приготувати цей пряний суп з овочами та білою квасолею. Квасолю можна відварити заздалегідь, або просто додати консервовану, забезпечивши себе необхідною порцією білка. Фокус розповість, як приготувати смачний суп.

Овочевий суп із квасолею

Інгредієнти:

200 г білої квасолі

три картоплини

одна невелика цибулина;

одна морквина;

2 ст. л. рослинної олії

2 ст. л. томатної пасти

сіль, перець чорний мелений, лавровий лист, зелень петрушки.

Якщо ви збираєтеся готувати суп зі свіжою квасолею, її потрібно попередньо відварити. А для цього її потрібно замочити на ніч, інакше вона варитиметься дуже довго. Вранці злийте воду, квасолю залийте свіжою водою так, щоб вона покривала квасолю на пару сантиметрів.

Поставте каструлю на сильний вогонь та доведіть до кипіння. Зніміть піну та зменште вогонь до середнього. Варіть квасолю до м'якості, близько 40-60 хвилин, залежно від сорту та розміру зерен. Не переварюйте квасолю, щоб вона не розвалилася. Злийте воду та використовуйте квасолю за рецептом.

Далі картоплю очистить, наріжте та покладіть у каструлю з холодною водою. Доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин.

Наріжте цибулю та моркву, обсмажте на сковороді з додавання рослинної олії до золотистого кольору. Додати томатну пасту і перемішати. Готуйте ще 5 хвилин на слабкому вогні.

Перекладіть овочеву суміш у каструлю з картоплею, покладіть квасолю. Тут кількість залежить від вас. Додати пару лаврових листів, поперчить та посолить. Варіть суп ще 15 хвилин на середньому вогні. За хвилину до готовності додайте дрібно нарізану зелень петрушки.

Також ви можете приготувати смачний суп із запечених овочів. Це додасть блюду оригінальності.