Дієтична вечеря. Рецепт простого супу з цвітною капустою

У цей суп додається каррі, тому він підійде для вегетаріанців і любителів гострих страв.

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З овочів приготувати суп дуже просто. До того ж його можна доповнювати різноманітними спеціями на свій смак. Він підійде для тих, хто постить і для тих, хто дотримується вегетаріанської дієти.

Овочевий суп з цвітною капустою та каррі – це ароматний та ситний суп, який можна приготувати за 20 хвилин із простих інгредієнтів. Ви можете додати кокосове молоко для більш кремової текстури та солодкого смаку. Фокус розкаже, як його приготувати.

Суп з цвітною капустою та каррі

Інгредієнти:

1 літр овочевого бульйону;

одна цибулина;

дві морквини;

один солодкий перець;

2 зубчики часнику;

300 г цвітної капусти;

2 столові ложки каррі-пасти;

2 столові ложки олії;

Сіль, перець, зелень, 200 мл кокосового молока, якщо захочете.

Наріжте цибулю, моркву, перець дрібними кубиками. Часник пропустіть через прес або дуже дрібно наріжте. Розігрійте олію у великій каструлі та обсмажте овочі на середньому вогні до м'якості, близько 10 хвилин, іноді помішуючи.

Додайте бульйон та каррі-пасту і доведіть до кипіння. Відокремте невеликі суцвіття від цвітної капусти і додайте в суп. Зменште вогонь і варіть ще 10 хвилин, поки капуста не стане м'якою.

Посоліть і поперчіть до смаку. Якщо хочете, додайте кокосове молоко та розмішайте. Подавайте суп гарячим чи теплим, посипавши зеленню.

Також ви можете приготувати смачний суп із білою квасолею та томатною пастою. Він ідеально підійде до вечері.