Смачно та без м'яса. Рецепт пісної солянки з грибами

Зазвичай солянку готують із різними видами м'яса. Але цей суп можна приготувати і з грибами.

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Солянка — це традиційна ресторанна страва, яку зазвичай готують з м'яса або риби з додаванням квашеної або свіжої капусти, маринованих або солоних огірків, томатної пасти та різних спецій. Але існує і пісний варіант цієї страви, яка не поступається до смаку класичному.

Замість м'яса чи риби використовуються різні види грибів – свіжі та сушені. Така солянка виходить насиченою, ароматною та дуже смачною. До того ж вона корисна для здоров'я і підходить для тих, хто дотримується посту або вегетаріанської дієти. Фокус розкаже, як її приготувати.

Пісна солянка

Інгредієнти:

сушені гриби — 200 г;

свіжі печериці — 200 г;

квашена капуста — 150 г;

свіжа капуста — 400 г;

мариновані або солоні огірки — 200 г;

цибуля — 150 г;

морква — 150 г;

п'ять ст. л. томатної пасти;

каперси — 3 ст. л.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

свіжа зелень — до свого смаку (петрушка, кріп, базилік);

лавровий лист — 4 шт.;

сіль, перець, чорні оливки.

Сушені гриби краще брати лісові, вони духмяніші. Замочіть їх попередньо у теплій воді. Після цього разом з водою перекладіть їх у каструлю, додайте ще 1,5 літра холодної води. Доведіть до кипіння та варіть ще пів години.

Свіжі печериці наріжте, цибулю дрібно покришіть, моркву натріть на тертці. Солоні огірки наріжте як заманеться, а капусту дрібно наріжте.

Цибулю обсмажте на олії, додайте огірки та квашену капусту. Обсмажте кілька хвилин. Додайте свіжу капусту, сіль, перець, томатну пасту і тушкуйте 10-15 хвилин, щоб капуста стала м'якою.

Водночас покладіть свіжі печериці, каперси та лавровий лист у киплячий грибний бульйон. Перекладіть тушковані овочі в каструлю та варіть ще 10 хвилин.

Додайте сіль, якщо треба, свіжу зелень, зніміть з вогню і дайте настоятися хоча б 15 хвилин. Для подачі прикрасьте оливками.

Також ви можете приготувати смачний суп із цвітної капусти.