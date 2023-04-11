Смачний обід. Рецепт супу з фрикадельками

Це недорога та смачна страва. А фрикадельки можна приготувати із будь-якого фаршу.

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Суп із фрикадельками – це чудова гаряча страва, яку люблять і дорослі, і діти. Фрикадельки можна приготувати із будь-якого фаршу. Суп виходить ситним та ароматним.

Фрикадельки краще робити не надто великими. Так вийде смачніше. Можна взяти індичий фарш, курячий, яловичий, або поєднати яловичину зі свининою. Фокус розповість, як приготувати суп із фрикадельками.

Суп з фрикадельками

Інгредієнти:

300 г м'ясного фаршу;

одна невелика цибулина;

одне яйце;

2 ст. борошна;

сіль, перець до свого смаку;

2 л води чи бульйону;

3-4 картоплини;

одна морква;

1/4 склянки рису;

два лаврові листи;

зелень для подачі.

Натріть на тертці цибулину або подрібніть її в блендері та додайте в фарш. Додайте яйце, сіль, перець та борошно. Добре перемішайте та сформуйте маленькі фрикадельки.

У киплячий бульйон додайте промитий рис і нарізану кубиками картопля. Варити на слабкому вогні при закритій кришці 10 хвилин.

Опустіть фрикадельки по одній у киплячий суп. Варити 15-25 хвилин залежно від розміру фрикадельок.

Натріть на великій тертці моркву та обсмажте на олії до м'якості. Додайте в суп і перемішайте.

Доведіть до кипіння, посоліть, поперчіть, додайте лавровий лист. Накрийте кришкою і дати настоятися 10-20 хвилин.

Дрібно поріжте зелень: кріп, петрушку та зелену цибулю. Подавайте суп із фрикадельками, посипавши зеленню.

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