Азербайджан — один из ключевых поставщиков нефти в Украину. Для агросектора Азербайджан может увеличить поставки и готового топлива, но не напрямую, а через страны ЕС.

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Азербайджан — крупный производитель нефти и нефтепродуктов и партнер Украины по поставкам импортного сырья. В Украине крупным оператором на рынке автомобильного топлива является азербайджанская компания SOCAR Energy Ukraine. Компания также импортирует в Украину авиационное топливо.

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По данным Государственной таможенной службы, в прошлом году импортировано нефти и нефтесырья на $827,59 млн, что вдвое больше, чем в 2020 году ($409,17 млн), в том числе, из Азербайджана – на $586,18 млн. То есть, доля Азербайджана в общем объеме импорта нефти в Украину составила в 2021 году 70,8%.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 26 марта говорил о возможной помощи Азербайджана по части нефтепродуктов. Через несколько дней Зеленский уточнил в Twitter, что Азербайджан готов помочь Украине с топливом для посевной.

Азербайджанское топливо может прибывать в Украину благодаря своп-поставкам, сказал Фокусу директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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"Есть снабжение путем замещения. Речь идет о том, что Азербайджан может продавать топливо кому угодно в Европе — и уже те европейские потребители могут делиться топливом, произведенным в Европе. Это так называемые своп-поставки. Они означают, что крупные сети могут поставлять не непосредственно произведенное в Азербайджане топливо", — пояснил Рябцев.

Руководитель Центра энергетических и климатических исследований KSE Institute Борис Додонов тоже говорит о возможном проведении свопов: "Азербайджан экспортирует большое количество энергоресурсов. Но какой именно объем можно поставить в Украину, этот вопрос должен согласовываться между президентами. Также следует учитывать пропускную способность выбранных логистических путей".

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Геннадий Рябцев обращает внимание, что раньше для поставок использовали преимущественно морские пути или железную дорогу. В условиях войны это невозможно.

"Вероятнее всего, топливо будут доставлять в Украину сухопутным путем. Принимая во внимание войну, никто не будет разглашать схемы этих поставок, ведь они могут быть потенциальными целями для врага", — говорит Борис Додонов.

Борис Додонов предполагает, что Азербайджан в будущем может заинтересоваться построением нефтеперерабатывающих мощностей в Украине.

"Это можно будет сделать за счет налоговых стимулов, как на их переработку внутри Украины, так и через налогообложение готовых нефтепродуктов. Но для этого нужно, чтобы закончилась война, и Россия вывела свои войска из Украины", — уверен Додонов.

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