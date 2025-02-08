В Украине за неделю на 23% подорожал популярный овощ (инфографика)

Аналитики говорят, что главной причиной является изменение спроса и ограниченное предложение. Сейчас украинские супермаркеты предлагают от 109,9 грн за 1 кг популярного овоща.

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Цена в тепличные огурцы в Украине снова выросла из-за активизации спроса на эту продукцию из-за ранее низкого предложения несколько недель назад. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным специалистов, еще одним поводом для подорожания тепличных огурцов послужило достаточно ограниченное предложение данной продукции на рынке.

"На сегодня основное предложение на украинском рынке составляет исключительно импортная продукция, поскольку украинские тепличные комбинаты выйдут на рынок с новым оборотом не ранее чем за середину текущего месяца", — говорится в отчете аналитиков.

Динамика цен на огурцы (скриншот с EasyFruit)

Сейчас тепличный огурец поступает в продажу по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), а это в среднем на 23% дороже, чем неделей ранее. Несмотря на подорожание тепличных огурцов, однако сейчас они стоят в среднем на 12% дешевле, чем в начале февраля 2024 года.

Сколько стоит тепличный огурец в супермаркетах

По данным портала Минфин, сейчас средняя стоимость огурцов в сетях популярных супермаркетов составляет около 110 грн за 1 кг. Средневзвешенная цена в конце января текущего года на тепличные огурцы не превышала 115 грн.

График роста цены на огурцы в Украине (фото: Минфин)

Что касается других сортов огурцов — "Эстафета" и гладкого — их стоимость в украинских торговых заведениях отличается: от 129 до почти 160 грн за 1 кг. В частности, в супермаркетах "Ашан" короткоплодный огурец можно найти по цене 109,9 грн, тогда как гладкий варьируется в цене от 129,9 до 161,3 грн.

Ранее стало известно, как вырастут цены на продукты в начале 2025 года. Украинцы наблюдают подорожание продуктов, и уменьшения цен пока не предвидится. Однако если раньше дорожало то, что покупает лишь часть потребителей, теперь тенденция коснется самых простых продуктов.

Впоследствии сообщалось, что в Украине подорожали помидоры для рядовых граждан. По словам аналитиков, цена этого продукта на 36% выше, чем в январе прошлого года. Продавцы подняли ценники из-за сокращения импорта из Турции.