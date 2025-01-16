Сократился импорт: в Украине внезапно подорожал популярный овощ

По словам аналитиков, цена этого продукта на 36% выше, чем в январе прошлого года. Продавцы подняли ценники из-за сокращения импорта из Турции.

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На этой неделе из-за существенного сокращения предложения выросла цена на продукт, который часто присутствует на столе украинцев. Уменьшение поставок из Турции и заметное сокращение предложения привели к росту цены на тепличные помидоры. По сравнению с прошлой рабочей неделей они подорожали в среднем на 10%. Об этом 16 января сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам аналитиков, Турция традиционно является основным поставщиком тепличных овощей на украинский рынок. Последние несколько недель Турция страдает от неблагоприятной погоды, поэтому экспорт помидоров и других овощей значительно сократился.

Ежедневный мониторинг проекта свидетельствует, что на сегодня в Украине томаты продают оптом по цене 85-105 грн за кг. Это примерно на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. По словам экспертов, большего роста не ожидается, потому что торговцы не рискнут выше поднимать ценник на несезонный продукт.

Аналитики отмечают, что сейчас тепличные помидоры продаются в Украине на 36% дороже, чем в середине января 2024 года. Однако не исключено, что это временное явление и уже на следующей неделе поставки из Турции нормализуются и цена начнет снова падать вниз.

По данным портала "Минфин", в украинских супермаркетах красные помидоры по состоянию на 16 января в среднем стоят 127,92 грн за кг, тогда как в декабре средняя цена составляла 122,36 грн.

Средняя цена на красные помидоры за месяц выросла примерно на 5 грн Фото: Скриншот

Напомним, 8 января EastFruit сообщали о существенном росте цены на морковь перед новым годом. За неделю стоимость корнеплода выросла на 10% из-за невысокого урожая и исчерпания запасов на складах.

Также 3 января аналитики проекта писали, что цены на чеснок на украинских прилавках достигли исторического максимума и не снизятся в ближайшее время.