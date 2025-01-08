Популярный продукт в украинских магазинах растет в цене: насколько он подорожал

Основными причинами роста стоимости этого продукта в начале 2025 года является невысокий урожай, высокий стабильный спрос и завершение сезона продажи этого корнеплода. Сейчас средняя цена составляет 32,4 грн/кг.

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За последние несколько недель цены на морковь в Украине выросли из-за исчерпания запасов качественных корнеплодов у многих местных производителей. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Специалисты добавляют, что дополнительным фактором давления на цены стал невысокий урожай 2024 года, который существенно пострадал из-за неблагоприятных погодных условий. Сейчас ценовой диапазон на морковь находится в пределах 25-32 грн/кг, что на 10% дороже чем на прошлой неделе.

"Очередное повышение цен в этом сегменте участники рынка объясняют стабильным спросом на качественную морковь. При этом предложение этих корнеплодов на украинском рынке на этой неделе заметно сократилось", — говорится в отчете аналитиков.

Эксперты указывают, что значительная часть производителей заявили о завершении сезона этого корнеплода. Также часть фермерских хозяйств продает остатки от собранных партий урожая или воздерживается от продаж, ожидая весны для реализации продукции по более высоким ценам.

"На сегодня, цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,3 раза выше, чем в начале января 2024 года. Такой ценовой уровень отраслевые эксперты объясняют сокращением урожая этой продукции в этом сезоне из-за погодных аномалий в летний период", — констатируют эксперты.

По данным издания Минфин, средняя цена на этот продукт в сетях популярных супермаркетов составляет 32,4 грн/кг. В то же время в декабре 2024 года, средняя цена на морковь составляла 29,63 грн за 1 кг продукции.

Ранее стало известно, что цены на один продукт достигли максимума за последнее время в Украине. По прогнозам, дешевле этот продукт уже не станет. Его импорт получается слишком дорогим из-за высокого спроса в Европе, а в Украине площадь посевов только уменьшается.

Также сообщалось о том, в каких регионах Украины подорожал кофе за последнее время. Дешевле всего эспрессо уже второй год можно выпить в Хмельницкой и Сумской областях. Харьковщина — единственный регион, где чашечка кофе не подорожала.