Популярний продукт в українських магазинах зростає в ціні: наскільки він подорожчав

Основними причинами зростання вартості цього продукту на початку 2025 року є невисокий врожай, високий стабільний попит і завершення сезону продажу цього коренеплоду. Наразі середня ціна складає 32,4 грн/кг.

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За останні кілька тижнів ціни на моркву в Україні виросли через вичерпування запасів якісних коренеплодів у багатьох місцевих виробників. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Фахівці додають, що додатковим фактором тиску на ціни став невисокий урожай 2024 року, який суттєво постраждав через несприятливі погодні умови. Наразі ціновий діапазон на моркву перебуває у межі 25-32 грн/кг, що на 10% дорожче ніж минулого тижня.

"Чергове підвищення цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють стабільним попитом на якісну моркву. При цьому пропозиція цих коренеплодів на українському ринку цього тижня помітно скоротилася", — йдеться у звіті аналітиків.

Експерти вказують, що значна частина виробників заявили про завершення сезону цього коренеплоду. Також частина фермерських господарств продає залишки від зібраних партій врожаю або утримується від продажів, очікуючи весни для реалізації продукції за вищими цінами.

"На сьогодні, ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року. Такий ціновий рівень галузеві експерти пояснюють скороченням урожаю цієї продукції цього сезону через погодні аномалії в літній період", — констатують експерти.

За даними видання Мінфін, середня ціна на цей продукт в мережах популярних супермаркетів складає 32,4 грн/кг. Водночас у грудні 2024 року, середня ціна на моркву складала 29,63 грн за 1 кг продукції.

Раніше стало відомо, що ціни на один продукт досягли максимуму за останній час в Україні. За прогнозами, дешевшим цей продукт вже не стане. Його імпорт виходить надто дорогим через високий попит у Європі, а в Україні площа посівів лише меншає.

Також повідомлялося про те, в яких регіонах України подорожчала кава за останній час. Найдешевше еспресо вже другий рік можна випити у Хмельницькій і Сумській областях. Харківщина — єдиний регіон, де філіжанка кави не подорожчала.