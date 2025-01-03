Не хватает запасов: цены на один продукт в Украине достигли исторического максимума

По прогнозам, дешевле этот продукт уже не станет. Его импорт получается слишком дорогим из-за высокого спроса в Европе, а в Украине площадь посевов только уменьшается.

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Стоимость чеснока в Украине достигла рекордных показателей, и дешевле он уже не будет. Об этом в EastFruit сообщили 3 января.

Отмечается, что Украина не имеет достаточных запасов чеснока, а цены на этот продукт в Европе в 1,5 раза выше. С середины декабря 2024 года стоимость чеснока уверенно пересекла отметку в 200 гривен за килограмм.

"В гривнах это абсолютный рекорд. Даже во время пандемии этот овощ стоил дешевле, потому что до войны его кое-где выращивали на больших полях", — отметили аналитики.

Теперь гасить спрос на чеснок нечем. Его импорт слишком влетает в копейку, а даже пару товарных партий в стране найти сложно.

"Очень трудно найти даже две тонны товарного чеснока для собственного производства. Его постоянного выращивания в Украине нет. Остались мелкие партии с огородов, разного качества, сортов. Даже для торговых сетей они не подходят. Что уж говорить о промышленной переработке", — объяснял директор группы компаний "Еврошок" Сергей Шиш.

К подорожанию чеснока привело несколько факторов. Во-первых, на него вырос спрос в европейских странах, что связывают с прибытием новых эмигрантов, дома у которых чеснок — важный ингредиент национальной кухни. Сейчас в Германии и Австрии его стоимость в среднем составляет примерно 6 евро, хотя можно найти и за заоблачные почти 20 евро.

Другой фактор — чеснока не хватает на всех, то есть предложение не соответствует спросу. Главным производителем этого продукта в ЕС является Испания.

"В этом году испанские производители чеснока полностью исчерпали запасы, чего не случалось последние три года. Это произошло из-за погодных условий, подорожания стоимости наемных работников и транспорта. Сейчас даже альтернативные поставщики (из Южной Америки) исчерпали свои запасы, что позволяет ценам расти до нового сезона", — отметил представитель нидерландской компании Denimpex Денни Дин.

Он сообщил, что европейские поставщики уже исчерпали квоты на завоз китайского чеснока, поэтому теперь его завозят со штрафами 1200 евро за тонну. Это повышает цену, но люди все равно покупают.

Следовательно, для Украины импорт часть слишком дорогой, а собственных запасов в достаточных объемов нет. По данным Госстата, с 2020 года площадь в стране, где выращивают этот продукт, сократилась почти на 15%. Выращиванием занимаются мелкие и семейные хозяйства, и эксперты не исключают, что официальные цифры превышены.

"По крайней мере в этом году я не видел полей чеснока более двух гектаров. Хотя перед войной были поля 50 и 70 гектаров", — подчеркнул Шиш.

Отмечается, что главная проблема выращивания чеснока — потребность привлекать много работников. В то же время за последние 5 лет в Украину не завозили оборудование, которое бы позволило механизировать процесс — ни одной сеялки, калибратора и уборочного комбайна.

Напомним, нардеп Нина Южанина рассказала, что "Укрпочта" ввела обязательные принудительные взносы на нужды ВСУ. Дополнительные деньги будут платить все отправители посылок.

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