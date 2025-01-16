Скоротився імпорт: в Україні раптово здорожчав популярний овоч

За словами аналітиків, ціна цього продукту на 36% вища, ніж у січні минулого року. Продавці підняли цінники через скорочення імпорту з Туреччини.

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Цього тижня через суттєве скорочення пропозиції зросла ціна на продукт, який часто присутній на столі українців. Зменшення постачання з Туреччини та помітне скорочення пропозиції призвели до зростання ціни на тепличні помідори. Порівняно з минулим робочим тижнем вони подорожчали в середньому на 10%. Про це 16 січня повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За словами аналітиків, Туреччина традиційно є основним постачальником тепличних овочів на український ринок. Останні кілька тижнів Туреччина потерпає від несприятливої погоди, тому експорт помідорів й інших овочів значно скоротився.

Щоденний моніторинг проєкту свідчить, що на сьогодні в Україні томати продають гуртом за ціною 85-105 грн за кг. Це приблизно на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. За словами експертів, більшого зростання не очікується, бо торговці не ризикнуть вище підіймати цінник на несезонний продукт.

Аналітики зазначають, що зараз тепличні помідори продаються в Україні на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року. Проте не виключено, що це тимчасове явище та вже наступного тижня постачання з Туреччини нормалізуються і ціна почне знову падати вниз.

За даними порталу "Мінфін", в українських супермаркетах червоні помідори станом на 16 січня в середньому коштують 127,92 грн за кг, тоді як у грудні середня ціна становила 122,36 грн.

Середня ціна на червоні помідори за місяць виросла приблизно на 5 грн Фото: Скриншот

Нагадаємо, 8 січня EastFruit повідомляли про суттєве зростання ціни на моркву перед новим роком. За тиждень вартість коренеплоду зросла на 10% через невисокий урожай і вичерпання запасів на складах.

Також 3 січня аналітики проєкту писали, що ціни на часник на українських прилавках досягли історичного максимуму і не знизяться найближчим часом.