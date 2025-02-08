В Україні за тиждень на 23% подорожчав популярний овоч (інфографіка)

Аналітики кажуть, що головною причиною є зростання попиту й обмежена пропозиція. Наразі українські супермаркети пропонують від 109,9 грн за 1 кг популярної городини.

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Ціна в тепличні огірки в Україні знову зросла через активізацію попиту на цю продукцію через раніше низьку пропозицію кілька тижнів тому. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За даними фахівців, ще одним приводом для подорожчання тепличних огірків послужила досить обмежена пропозиція даної продукції на ринку.

"На сьогодні основну пропозицію на українському ринку становить виключно імпортна продукція, оскільки українські тепличні комбінати вийдуть на ринок із новим оборотом не раніше ніж за середину поточного місяця", — йдеться у звіті аналітиків.

Динаміка цін на огірки (скріншот з EasyFruit)

Наразі тепличний огірок надходить у продаж по 80-120 грн/кг ($1,93-2,89/кг), а це в середньому на 23% дорожче, ніж тижнем раніше. Попри подорожчання тепличних огірків, однак наразі вони коштують в середньому на 12% дешевше, ніж на початку лютого 2024 року.

Скільки коштує тепличний огірок у супермаркетах

За даними порталу Мінфін, наразі середня вартість огірків у мережах популярних супермаркетів складає близько 110 грн за 1 кг. Середньозважена ціна наприкінці січня поточного року на тепличні огірки не перевищувала 115 грн.

Графік зростання ціни на огірки в Україні (фото: Мінфін)

Що стосується інших сортів огірків — "Естафета" та гладкого — їхня вартість в українських торгових закладах різниться: від 129 до майже 160 грн за 1 кг. Зокрема, в супермаркетах "Ашан" короткоплідний огірок можна знайти за ціною 109,9 грн, тоді як гладкий варіюється у ціні від 129,9 до 161,3 грн.

Раніше стало відомо, як зростуть ціни на продукти на початку 2025 року. Українці спостерігають подорожчання продуктів, і зменшення цін поки не передбачається. Однак якщо раніше дорожчало те, що купує лише частина споживачів, тепер тенденція торкнеться найпростіших продуктів.

Згодом повідомлялося, що в Україні подорожчали помідори для пересічних громадян. За словами аналітиків, ціна цього продукту на 36% вища, ніж у січні минулого року. Продавці підняли цінники через скорочення імпорту з Туреччини.