Війська РФ ракетним ударом зруйнували будівлі заводу "Артемсіль" у Соледарі (відео)

Приміщення підприємства, яке зупинилося понад місяць тому, знищені вщент. За даними ЗМІ, російські військові використали комплекс "Точка-У".

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Російські війська завдали ракетного удару по Соледару Донецької області. Внаслідок атаки зруйновано будівлю заводу "Артемсіль", який зупинив роботу понад місяць тому через повномасштабну війну. Відео з місця події з'явилося в телеграм-каналах.

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За даними "Вільного радіо" одна з російських ракет влучила в копальні "Артемсолі", ще одна поряд з ними. Видання зазначає, що частина приміщень заводу повністю зруйновані, в решті споруд місцями вибиті вікна.

На місці події внаслідок вибуху почалася пожежа, а уламки будівлі відкинуті на десятки метрів.

Журналісти також повідомили, що удару завдано за допомогою керованих ракет 9М79-1, які випускає комплекс "Точка-У". Загалом, за даними видання, окупанти випустили по місту щонайменше 4 ракети. Залишки однієї з них, збитої українськими силами протиповітряної оборони, впали в поле. Також під час обстрілу пошкоджено лінію електропередач, частина міста залишилася без світла. Про загиблих чи постраждалих внаслідок атаки не повідомляли.

Нагадаємо, після обстрілу окупантами залізничного вокзалу в Краматорську за допомогою тактичного ракетного комплексу "Точка-У" 8 квітня Міністерство оборони РФ заявило, що такого озброєння вже нібито немає на балансі російських військ. Проте наприкінці минулого року з'являлися повідомлення про те, що створена незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 47-а ракетна бригада 8-ї армії, що дислокується на схід від Донбасу, озброєна цими ракетними комплексами.

Також ми писали, що останній запас продукції "Артемсолі" вивезли із заводу ще у квітні, а саме містоутворювальне підприємство зупинило діяльність через близькість бойових дій до Соледара.

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