Російські окупанти обстріляли "Артемсіль", — МВС (фото)

Пожежу на території "Артемсолі" рятувальники гасили кілька годин.

Російські військові у понеділок, 25 липня, обстріляли з артилерії завод "Артемсіль", що в місті Соледар (Донецька область). Про це повідомили на офіційному каналі МВС України в Телеграм.

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Після обстрілу в будівлі та на території заводу виникла пожежа. Рятувальники боролися з вогнем кілька годин, доки не локалізували полум'я та не загасили його.

[ + – ] На території "Артемсолі" після обстрілу окупантів виникла пожежа Фото: прес-служба МВС

А за пів години після ліквідації українськими пожежниками спалаху після обстрілів, з боку армії РФ почалися нові артилерійські атаки. Унаслідок спалахнув приватний будинок.

[ + – ] Рятувальники намагаються боротися з вогнем на території приватного будинку в Соледарі Фото: прес-служба МВС

На фото видно, що обстріл його зруйнував. На території, що примикає до будинку, — сильна задимленість. Там працюють рятувальники.

[ + – ] Садиба в Соледарі зруйнована обстрілами і постраждала від вогню Фото: прес-служба МВС

Найближчими днями російські військові спробують взяти Соледар штурмом.

На Донецькому напрямі основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне становище та створення умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних речовин.

Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року війська РФ ракетним ударом зруйнували будівлі заводу "Артемсіль" у Соледарі. Приміщення підприємства, яке зупинилося більше місяця тому, знищено вщент. За даними ЗМІ, російські військові використали комплекс "Точка-У".

Також ми писали, що останній запас продукції "Артемсолі" вивезли із заводу ще в квітні, а саме підприємство зупинило діяльність через близькість бойових дій до Соледара.