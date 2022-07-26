Російські окупанти обстріляли "Артемсіль", — МВС (фото)
Пожежу на території "Артемсолі" рятувальники гасили кілька годин.
Російські військові у понеділок, 25 липня, обстріляли з артилерії завод "Артемсіль", що в місті Соледар (Донецька область). Про це повідомили на офіційному каналі МВС України в Телеграм.
Після обстрілу в будівлі та на території заводу виникла пожежа. Рятувальники боролися з вогнем кілька годин, доки не локалізували полум'я та не загасили його.
А за пів години після ліквідації українськими пожежниками спалаху після обстрілів, з боку армії РФ почалися нові артилерійські атаки. Унаслідок спалахнув приватний будинок.
На фото видно, що обстріл його зруйнував. На території, що примикає до будинку, — сильна задимленість. Там працюють рятувальники.
Найближчими днями російські військові спробують взяти Соледар штурмом.
На Донецькому напрямі основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне становище та створення умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних речовин.
Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року війська РФ ракетним ударом зруйнували будівлі заводу "Артемсіль" у Соледарі. Приміщення підприємства, яке зупинилося більше місяця тому, знищено вщент. За даними ЗМІ, російські військові використали комплекс "Точка-У".
Також ми писали, що останній запас продукції "Артемсолі" вивезли із заводу ще в квітні, а саме підприємство зупинило діяльність через близькість бойових дій до Соледара.