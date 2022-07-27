ВС РФ смогли продвинуться на северо-востоке от Бахмута и захватить Берестовое, – ISW (карта)

Американский Институт изучения войны ссылается на видео, где российский военный открыто идет по разрушенному шоссе Бахмут-Лисичанск. Бои за село Берестовое шли длительное время.

Российские силы в течение 25-26 июля смогли немного продвинуться на северо-востоке от города Бахмут в Донецкой области. Об этом в очередной сводке сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Как пишут аналитики, об этом свидетельствует геолоцированное видео, размещенное в соцсетях российским солдатом, который свободно идет по очень поврежденному участку трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск в селе Берестовое. Населенный пункт находится в 25 км к северо-востоку от Бахмута.

"Кадры показывают, что российские силы взяли под свой контроль Берестовое 25 июля", – считают в ISW.

Бои за населенный пункт шли несколько недель, уточняют аналитики. По их данным, Берестовое практически уничтожено российской артиллерией и полностью заброшено.

"Это позволяет предположить, что украинские войска могли провести контролируемый отход из этого района", – сказано в сводке.

В телеграм-канале кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева также сообщается о том, что ВС РФ смогли оккупировать село Берестовое.

[ + – ] Карта боев в Донецкой области

Как считают в ISW, российские войска предположительно двинутся с этой позиции по шоссе Т1302 к Соледару и начнут штурм Бахмута с направления Берестовое-Соледар. При этом россияне ведут бои и возле самого Соледара.

Несколько российских источников опубликовали дополнительные подтверждения того, что российские силы, в том числе наемники группы Вагнера, взяли под свой контроль Углегорскую ТЭС примерно в 25 км к юго-востоку от Бахмута, добавляют в ISW. Бои вокруг электростанции шли с конца мая.

На остальных участках фронта американские аналитики серьезных изменений не зафиксировали.

Напомним, в Донецкой области от оккупантов освободили два населенных пункта. В сети написали, что ВСУ удалось отбить село Никольское рядом с Угледаром и поселок Сладкое в направлении Докучаевска. Генштаб, в свою очередь, сообщил, что теперь ВС РФ обстреливает освобожденные населенные пункты.

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ отбили штурм российских подразделений возле Бахмута. Враг сосредоточил силы в направлении Славянска и Северска, где продолжает обстрелы из ствольной артиллерии и систем залпового огня.