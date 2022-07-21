В Донецкой области от оккупантов освободили два населенных пункта (карта)

В сети пишут, что ВСУ удалось отбить село Никольское рядом с Угледаром и поселок Сладкое в направлении Докучаевска. Генштаб сообщает, что теперь ВС РФ обстреливает освобожденные населенные пункты.

Вооруженные силы Украины освободили два населенных пункта в Волновахском районе на юге Донецкой области. Речь идет о селе Никольском недалеко от Угледара и поселке Сладком в направлении Докучаевска. Об этом у себя в Facebook написал руководитель цифровой трансформации в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Станислав Гайдер.

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"Генштаб намекнул, а значит уже можно. На юге Донецкой области были освобождены Никольское и Сладкое", – в частности, рассказал он.

Как уточнил Гайдер, фактически село Никольское ВСУ освободили две недели назад, а Сладкое – неделю тому.

Об освобождении Сладкого еще 5 июля написал у себя в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. Позже аналогичную информацию дали Ukraine War Map, опубликовав соответствующую карту боевых действий в Донецкой области.

В сегодняшней сводке Генштаба ВСУ оба населенных пункта перечисляются среди тех, которые страдают от обстрелов российских армии. Недалеко от Сладкого противник в течение последних суток нанес авиаудары.

Российские войска захватили поселок Сладкое еще 7 апреля, об этом сообщалось в пропагандистских российских СМИ.

Напомним, в "ЛНР" придумали фейк о захвате Северска. По информации украинских военных, в Северской общине напряженная военная ситуация.

Ранее Генштаб также рассказывал, что ВС РФ пытаются взять под свой полный контроль Северск и Бахмут. 16 июля оккупанты нанесли авиаудары в районе Нью-Йорка, Соледара и Берестового. ВСУ отбили наступление россиян на Углегорскую ТЭС.