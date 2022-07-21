У Донецькій області від окупантів звільнили два населені пункти (карта)

У мережі пишуть, що ЗСУ вдалося відбити село Микільське поряд з Вугледаром та селище Солодке у напрямку Докучаєвська. Генштаб повідомляє, що наразі ЗС РФ обстрілює звільнені населені пункти.

Збройні сили України звільнили два населені пункти у Волноваському районі на півдні Донецької області. Йдеться про село Микільське недалеко від Вугледара та селища Солодкого у напрямку Докучаєвська. Про це у Facebook написав керівник цифрової трансформації в Національному агентстві з питань запобігання корупції Станіслав Гайдер.

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"Генштаб натякнув, а отже вже можна. На півдні Донецької області було звільнено Микільське та Солодке", — зокрема, розповів він.

Як уточнив Гайдер, фактично село Микільське ЗСУ звільнили два тижні тому, а Солодке — тиждень тому.

Про звільнення Солодкого ще 5 липня написав у себе у Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко. Пізніше аналогічну інформацію надали Ukraine War Map, опублікувавши відповідну карту бойових дій у Донецькій області.

У сьогоднішньому зведенні Генштабу ЗСУ обидва населені пункти перераховуються серед тих, які страждають від обстрілів російської армії. Недалеко від Солодкого противник протягом останньої доби завдав авіаударів.

Російські війська захопили селище Солодке ще 7 квітня, про це повідомлялося у пропагандистських російських ЗМІ.

Нагадаємо, в "ЛНР" придумали фейк про захоплення Сіверська. За інформацією українських військових, у Сіверській громаді напружена воєнна ситуація.

Раніше Генштаб також розповідав, що ЗС РФ намагаються взяти під свій повний контроль Сіверськ та Бахмут. 16 липня окупанти завдали авіаударів у районі Нью-Йорка, Соледара та Берестового. ЗСУ відбили наступ росіян на Вуглегірську ТЕС.