ЗС РФ змогли просунутися на північному сході від Бахмута та захопити Берестове, – ISW (карта)

Американський Інститут вивчення війни посилається на відео, де російський військовий відкрито йде по зруйнованому шосе Бахмут-Лисичанськ. Бої за село Берестове тривали довгий час.

Російські сили протягом 25-26 липня змогли трохи просунутися на північний схід від міста Бахмут у Донецькій області. Про це у черговому зведенні повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як пишуть аналітики, про це свідчить геолоковане відео, розміщене в соцмережах російським солдатом, який вільно йде дуже пошкодженою ділянкою траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ у селі Берестове. Населений пункт знаходиться за 25 км на північний схід від Бахмута.

"Кадри показують, що російські сили взяли під свій контроль Берестове 25 липня", — вважають в ISW.

Бої за населений пункт тривали кілька тижнів, уточнюють аналітики. За їхніми даними, Берестове практично знищено російською артилерією і повністю занедбано.

"Це дозволяє припустити, що українські війська могли провести контрольований відхід із цього району", — йдеться у зведенні.

У телеграм-каналі кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова також повідомляється, що ЗС РФ змогли окупувати село Берестове.

[ + – ] Карта боїв у Донецькій області

Як вважають в ISW, російські війська імовірно рушать з цієї позиції шосе Т1302 до Соледара і почнуть штурм Бахмута з напрямку Берестове-Соледар. При цьому росіяни ведуть бої біля самого Соледара.

Декілька російських джерел опублікували додаткові підтвердження того, що російські сили, зокрема найманці групи Вагнера, взяли під свій контроль Вуглегірську ТЕС приблизно за 25 км на південний схід від Бахмута, додають в ISW. Бої довкола електростанції точилися з кінця травня.

На решті ділянок фронту американські аналітики серйозних змін не зафіксували.

Нагадаємо, у Донецькій області від окупантів звільнили два населені пункти. У мережі написали, що ЗСУ вдалося відбити село Микільське поряд із Вугледаром та селище Солодке у напрямку Докучаєвська. Генштаб, зі свого боку, повідомив, що наразі ЗС РФ обстрілює звільнені населені пункти.

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ відбили штурм російських підрозділів біля Бахмута. Ворог зосередив сили у напрямку Слов'янська та Сіверська, де продовжує обстріл зі ствольної артилерії та систем залпового вогню.