Армия РФ нанесла удары по Кропивницкому: что известно (видео)

Местные жители сообщают о как минимум двух взрывах и дыме, который виден в любом районе города.

Российские войска нанесли удар по Кропивницкому. В городе было слышно как минимум два взрыва. Об этом сообщает глава Кропивницкой ОВА Андрей Райкович.

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Ракетный удар по Кропивницкому

Как отмечает глава ОВА, произошел ракетный удар по Кропивницкому. На месте работают все необходимые службы. Он призвал жителей не покидать укрытий до завершения тревоги.

В телеграм-каналах публикуют видео, на которых виден дым от "прилетов" по городу. Отмечается, что его можно заметить в любом районе города.

По данным нардепа от "Евросолидарности" Алексея Гончаренко, в результате обстрела Кропивницкого есть пострадавшие.

Напомним, российские войска выпустили 20 ракет с территории Беларуси. Под обстрел попала Киевская и Черниговская области.

27 июля ВС РФ обстреляли отель в Бахмуте. В результате удара были пострадавшие и раненые.