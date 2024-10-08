Запускає ракети Brimstone і Hellfire: у США успішно випробували реактивний дрон Razor (відео)

БПЛА Razor може збільшувати дальність ракет "повітря-повітря" або "повітря-земля" більш ніж на 320 кілометрів, стверджує виробник.

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Американська компанія Mayman Aerospace оголосила про успішне завершення льотних випробувань на військовій базі в пустелі Каліфорнії випробувального зразка реактивного безпілотного літального апарату з вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) Razor. Про це пише European Security & Defence.

Як зазначають у виданні, Razor являє собою багатоцільовий безпілотник, який можна використовувати для розвідки, спостереження і рекогностування, а також для транспортування критично важливих вантажів військового призначення.

Випробувальний зразок БПЛА Razor

Крім того, за словами виробника, БПЛА можна конфігурувати для збільшення дальності дії менших ракет класу "повітря-повітря" або "повітря-земля", таких як Brimstone або Hellfire. БПЛА здатний доставити ракету на відстань понад 320 кілометрів, зависнути на місці до отримання команди, а потім випустити ракету для остаточного ураження цілі.

Повідомляється, що Razor може злітати з майданчика 3 x 3 метри, розвивати швидкість до 805 км/год і виконувати операції на висоті до 6000 метрів. Серед інших особливостей — навігація і управління за допомогою штучного інтелекту без GPS.

БПЛА Razor Фото: Mayman Aerospace

"Як багатоцільова технологія подвійного призначення Razor вже змінює те, як військові командири і цивільні лідери думають про автономні VTOL", — заявив генеральний директор Mayman Aerospace Девід Мейман.

Головний інженер Mayman Aerospace доктор Ману Шарма додав, що під час випробувань БПЛА виконали сім автономних місій. Він підкреслив, що всі системи працювали ідеально, як і планувалося. Основною метою було перевірити останні оновлення програмного забезпечення та управління польотом.

Випробувальний зразок БПЛА Razor Фото: Mayman Aerospace

Також повідомляється, що Razor — це повністю масштабований апарат. Наразі в Mayman Aerospace планують розробити варіанти P100, P500 і P1000 з корисним навантаженням 45 кілограм, 227 кілограм і 454 кілограм відповідно. Виробництво і продаж P100 заплановані на 2025 рік.

Нагадаємо, американська компанія General Atomics представила на конференції Air, Space & Cyber Association у Вашингтоні повномасштабний макет автономного бойового літака, призначеного для доповнення військово-повітряних сил дешевшими, одноразовими роботизованими винищувачами.

Зі свого боку американська компанія Vantage Robotics представила мінібезпілотник Trace, призначений для виконання розвідувальних завдань, який не поступається характеристиками більшим дронам.