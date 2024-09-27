У США показали модель "одноразового" безпілотного винищувача: як його хочуть використовувати

Автономні бойові літаки можуть посилити ВПС США і знизити ризики для пілотів, однак вони також несуть у собі деякі ризики.

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Американська компанія General Atomics представила на конференції Air, Space & Cyber Association у Вашингтоні повномасштабний макет автономного бойового літака, призначеного для доповнення військово-повітряних сил дешевшими, одноразовими роботизованими винищувачами. Про це пише New Atlas.

Повідомляється, що новий автономний винищувач розробляється в межах програми Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВПС США і заснований на прототипі XQ-67A. Очікується, що пілотований літак буде супроводжуватися кількома автономними, які несуть датчики або зброю. Ці БПЛА зможуть діяти узгоджено, самостійно вирішуючи, як виконати завдання або впоратися з ворожими силами.

Як зазначають у виданні, мета створення подібних літаків полягає в тому, щоб змінити роль льотчика-винищувача. Так, льотчик перетвориться з людини, яка керує літаком, слідкує за його датчиками та стріляє зі зброї, на того, хто діє скоріше, як командир ескадрильї.

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Ще одна проблема, яку покликані розв'язати літаки CCA, — збільшені витрати на будівництво нових винищувачів. Відносно дешеві "одноразові" безпілотні літаки можуть узяти на себе частину навантаження, посиливши наявні ВПС США і знизивши ризики для пілотів-людей.

При цьому секретар ВПС США Френк Кендалл підкреслив, що реалізувати це на практиці складніше, ніж просто побудувати БПЛА-винищувачі. За його словами, технологія все ще далека від достатньої зрілості, зокрема існують деякі ризики використання автономних бойових літаків.

"Якщо ви збираєтеся використовувати CCA з озброєнням і смертоносною зброєю, необхідно, щоб вони перебували під жорстким контролем. І для мене одним з елементів цього має бути зв'язок у межах прямої видимості", — наголосив Френк Кендалл.

Нагадаємо, у квітні з'явилася інформація про те, що ВПС США перероблять три винищувачі F-16 на автономні дрони для участі у випробуваннях для програми командної взаємодії безпілотних засобів.

Зі свого боку російська Об'єднана авіабудівна корпорація в серпні представила на виставці форуму "Армія-2024" безпілотний транспортний літак позааеродромного базування С-76.