Безпілотний винищувач ВПС США XQ-58A Valkyrie здійснив другий політ: що про нього відомо

БПЛА досліджував можливості автономного польоту та використання об’єднання безпілотників із пілотованими літаками. У майбутньому він випробує ШІ-платформу для посилення бойового повітряного патрулювання.

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23 лютого 2024 року на авіабазі Еглін, штат Флорида, штаб морської піхоти США провів друге випробування у польоті високоавтономного тактичного безпілотного літального апарату XQ-58A Valkyrie. Про це повідомляє сайт Defence Blog.

Як випробувальна платформа, дрон XQ-58A сприяє розробці технологій та інноваційних концепцій, важливих для морської повітряно-наземної оперативної групи військ США. З його допомогою досліджують можливості автономного польоту та стратегії використання об’єднання безпілотників з пілотованими літаками для виконання бойових завдань. Експерименти Корпусу морської піхоти з безпілотником XQ-58A, профінансовані в рамках програми Rapid Defense Experimentation Reserve Міністерства оборони США, мають на меті прискорити передавання можливостей цих БПЛА скоординованого виконання операцій збройним силам. XQ-58A та інші дослідницькі платформи проєкту Eagle відіграють ключову роль у формуванні можливостей, необхідних для майбутніх конфліктів, запланованих до 2040 року.

Успіх нещодавнього польоту значною мірою завдячує спільним зусиллям Лабораторії бойових дій Корпусу морської піхоти, "Канінгемської групи" при заступнику командувача авіації США та різних організацій Міністерства оборони. Підполковник Бредлі Б’юїк, офіцер з майбутніх можливостей "Канінгемської групи", наголосив на необхідності нових авіаційних платформ, які добре функціонують у суворих умовах та забезпечують стратегічну взаємодію.

Злітна платформа БПЛА XQ-58A Valkyrie Фото: defence blog

Співробітництво отримало підтримку з боку Управління заступника міністра оборони з питань досліджень та інженерії, а також 40-ї льотно-випробувальної ескадрильї ВПС США, 96-го випробувального крила ВПС США, командування військово-повітряних систем та авіаційного підрозділу Військово-морського повітряного бойового центру AIRWorks. Ці колективні зусилля забезпечують комплексне дослідження, розробку, випробування та оцінку XQ-58A.

Підполковник Гевін Робіллард, провідний офіцер з авіаційної стратегії та планування "Канінгемської групи", підкреслив важливість цих випробувальних польотів у керуванні майбутніми планами морської авіації та посиленні підтримки наземної оперативної групи морської авіації.

XQ-58A Valkyrie пройде ще чотири заплановані випробувальні польоти, щоб оцінити його ефективність в автономній електронній підтримці пілотованих платформ, таких як винищувач F-35B Lightning II. Крім того, він допоможе дослідити потенціал платформ з підтримкою ШІ для посилення бойового повітряного патрулювання. Розроблений для забезпечення різноманітних можливостей наземного оперативного загону морської піхоти, від підтримки радіоелектронної боротьби до знищення цілей, XQ-58A робить значний внесок у поточні програми досліджень і розробок ВПС США.

Технічні характеристики XQ-58A Valkyrie

довжина — 9,1 м;

розмах крил — 8 м;

маса — 1,1 т;

двигун — турбовентилятор;

висота польоту — до 14 км;

максимальна стартова маса — 2,7 т;

обсяг внутрішнього корисного навантаження — 272 кг;

місткість середнього крила — 272 кг;

крейсерська швидкість — приблизно 857 км/год;

експлуатаційна висота — 15 м (AGL) до 13,7 км (MSL);

управління — ручне або запрограмоване.

У серпні 2023 року стало відомо, що Військово-повітряні сили США прагнуть отримати фінансування в розмірі $5,8 млрд на створення від 1 000 до 2 000 безпілотників типу XQ-58A Valkyrie, якими керуватиме штучний інтелект. Дрони працюватимуть спільно з винищувачами F-22 і F-35, якими керують люди.

Нещодавно його "старший брат", більший автономний винищувач XQ-67A здійснив перший випробувальний політ. Цей безпілотник також буде залучений до програми спільних операцій дронів та пілотованих винищувачів.