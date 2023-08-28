ВПС США хочуть отримати 2000 безпілотників Valkyrie зі ШІ: як їх використовуватимуть

Пентагон планує отримати з бюджету близько 6 млрд на цю програму, а вартість кожного дрона "Валькірія" становитиме від $3 до $25 млн, але деякі експерти проти створення "розумної" зброї.

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Військово-повітряні США зараз намагаються отримати величезне фінансування в розмірі $5,8 млрд на створення від 1000 до 2000 безпілотників типу XQ-58A Valkyrie, якими керуватиме штучний інтелект, повідомляє The New-York Times. Дрони працюватимуть спільно з винищувачами F-22 і F-35, якими керують люди.

Безпілотні літаки XQ-58A Valkyrie призначені для прикриття основного винищувача в ситуаціях, коли пілот атакований ворогом, а ще вони можуть виконувати роль дронів-камікадзе для ураження літаків супротивника або удару по наземних і морських цілях. Такий БПЛА може розвивати швидкість 885 км/год, підійматися на висоту в 14 кілометрів, а дальність польоту подібних бойових дронів становить 5500 кілометрів. Кожна "Валькірія" коштуватиме від 3 до 25 мільйонів доларів, а це набагато дешевше за сучасний винищувач і взагалі не зрівняється з ціною життя пілота.

Найдешевші з них виконуватимуть роль дронів-камікадзе, а в складнішому варіанті виконуватимуть місії розвідки та захисту основного літака, зокрема відвертаючи на себе увагу і навіть ведучи повітряний бій із ворогом. Загалом, Пентагон розраховує створити цілу низку спеціалізованих типів цих автономних літаків. Деякі з них будуть зосереджені на місіях зі спостереження або поповнення запасів, інші літатимуть в групах, що атакують. ШІ збиратиме й оцінюватиме інформацію від своїх датчиків у міру наближення до сил противника, щоб ідентифікувати інші загрози та цінні цілі, перш ніж запитуватиме дозвіл у пілота почати будь-яку атаку за допомогою своїх бомб або ракет.

XQ-58A Valkyrie працюватимуть у складі бойової групи разом із винищувачами F-22 і F-35 Фото: Facebook

За словами генерал-майора Р. Скотта Джоба, який відповідав за встановлення вимог до програми повітряного бою, ці дрони не можна назвати ідеальним рішенням, як і все, що буде коли-небудь створено у військовій сфері, адже супротивник завжди знаходитиме відповідь на будь-яку інновацію.

"Але ви можете поставити потенційних супротивників перед дилемами — і одна з цих дилем — масовість", — заявив генерал Джоб, маючи на увазі розгортання великої кількості дронів проти сил противника.

Хоча програма ВПС США "Наступне покоління панування в повітрі" отримала широку військову підтримку, правозахисники занепокоєні тим, що безпілотні військові машини торують шлях до антиутопічного майбутнього в стилі "Термінатора".

"Ви переступаєте моральну межу, передаючи право вбивати машинам, дозволяючи комп'ютерним датчикам, а не людям, забирати людське життя", — каже Мері Верхем, директор з правозахисної діяльності відділу озброєнь Human Rights Watch. Ця правозахисна організація дуже активно виступає за міжнародні обмеження на автономні військові дії.

Інші противники ШІ-зброї, як-от некомерційна організація Future of Life Institute, називають подібні системи озброєнь "роботами-вбивцями", оскільки алгоритмічне ухвалення рішень у зброї дає змогу вести швидший бій, що призведе до збільшення загрози швидкої ескалації конфлікту і непередбачуваності, а також ризику створення зброї масового ураження.

Human Rights Watch підтримує ініціативу Stop Killer Robots

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль першим у світі запустить лазерну систему ППО. Ця система зможе збивати іранські дрони, які отримує РФ, а також ракети та мінометні боєприпаси.