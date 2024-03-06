Беспилотный истребитель ВВС США XQ-58A Valkyrie совершил второй полет: что о нем известно

БПЛА исследовал возможности автономного полета и использования объединения беспилотников с пилотируемыми самолетами. В будущем он испытает ИИ-платформу для усиления боевого воздушного патрулирования.

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23 февраля 2024 года на авиабазе Эглин, штат Флорида, штаб морской пехоты США провел второе испытание в полете высокоавтономного тактического беспилотного летательного аппарата XQ-58A Valkyrie. Об этом сообщает сайт Defence Blog.

Как испытательная платформа, дрон XQ-58A способствует разработке технологий и инновационных концепций, важных для морской воздушно-наземной оперативной группы войск США. С его помощью исследуют возможности автономного полета и стратегии использования объединения беспилотников с пилотируемыми самолетами для выполнения боевых задач. Эксперименты Корпуса морской пехоты с беспилотником XQ-58A, профинансированные в рамках программы Rapid Defense Experimentation Reserve Министерства обороны США, имеют целью ускорить передачу возможностей этих БПЛА скоординированного выполнения операций вооруженным силам. XQ-58A и другие исследовательские платформы проекта Eagle играют ключевую роль в формировании возможностей, необходимых для будущих конфликтов, запланированных до 2040 года.

Успех недавнего полета в значительной степени обязан совместным усилиям Лаборатории боевых действий Корпуса морской пехоты, "Канингемской группы" при заместителе командующего авиации США и различных организаций Министерства обороны. Подполковник Брэдли Бьюик, офицер по будущим возможностям "Канингемской группы", отметил необходимость новых авиационных платформ, которые хорошо функционируют в суровых условиях и обеспечивают стратегическое взаимодействие.

Взлетная платформа БПЛА XQ-58A Valkyrie — Взлетная платформа БПЛА XQ-58A Valkyrie Фото: defence blog

Сотрудничество получило поддержку со стороны Управления заместителя министра обороны по вопросам исследований и инженерии, а также 40-й летно-испытательной эскадрильи ВВС США, 96-го испытательного крыла ВВС США, командования военно-воздушных систем и авиационного подразделения Военно-морского воздушного боевого центра AIRWorks. Эти коллективные усилия обеспечивают комплексное исследование, разработку, испытания и оценку XQ-58A.

Подполковник Гэвин Робиллард, ведущий офицер по авиационной стратегии и планированию "Канингемской группы", подчеркнул важность этих испытательных полетов в управлении будущими планами морской авиации и усилении поддержки наземной оперативной группы морской авиации.

XQ-58A Valkyrie пройдет еще четыре запланированных испытательных полета, чтобы оценить его эффективность в автономной электронной поддержке пилотируемых платформ, таких как истребитель F-35B Lightning II. Кроме того, он поможет исследовать потенциал платформ с поддержкой ИИ для усиления боевого воздушного патрулирования. Разработанный для обеспечения разнообразных возможностей наземного оперативного отряда морской пехоты, от поддержки радиоэлектронной борьбы до уничтожения целей, XQ-58A вносит значительный вклад в текущие программы исследований и разработок ВВС США.

Технические характеристики XQ-58A Valkyrie

длина — 9,1 м;

размах крыльев — 8 м;

масса — 1,1 т;

двигатель — турбовентилятор;

высота полета — до 14 км;

максимальная стартовая масса — 2,7 т;

объем внутренней полезной нагрузки — 272 кг;

вместимость среднего крыла — 272 кг;

крейсерская скорость — около 857 км/ч;

эксплуатационная высота — 15 м (AGL) до 13,7 км (MSL);

управление — ручное или запрограммированное.

В августе 2023 года стало известно, что Военно-воздушные силы США стремятся получить финансирование в размере $5,8 млрд на создание от 1 000 до 2 000 беспилотников типа XQ-58A Valkyrie, которыми будет управлять искусственный интеллект. Дроны будут работать совместно с истребителями F-22 и F-35, которыми управляют люди.

Недавно его "старший брат", больший автономный истребитель XQ-67A совершил первый испытательный полет. Этот беспилотник также будет привлечен к программе совместных операций дронов и пилотируемых истребителей.