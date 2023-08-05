У США вперше в історії випробували БПЛА Valkyrie під управлінням ШІ

Штучний інтелект вважають важливою складовою майбутніх бойових операцій, в яких він буде діяти як автономно, так і з участю людини.

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Повітряні сили США провели успішне випробування ударного безпілотника XQ-58A Valkyrie під управлінням штучного інтелекту. Про це повідомляє Defense News.

Випробувально-тренувальна лабораторія у Флориді провела тестування безпілотника Valkyrie під управлінням ШІ. Політ відбувся після двох років робіт та партнерства з командою Skyborg Vanguard, яка складається з персоналу лабораторії та Центру управління життєвим циклом Повітряних сил.

"Цей виліт офіційно уможливив розробку агентів [штучного інтелекту і машинного навчання], які виконуватимуть сучасні завдання класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня", що можуть бути негайно передані для програми CCA", — сказав полковник Такер Гамільтон, начальник відділу випробувань і операцій зі штучного інтелекту в Повітряних силах США.

Програма зі створення БПЛА під керування штучного інтелекту має на меті зробити можливою роботу дронів у кооперації з пілотованими літаками. Для першого польоту в симуляторах провели мільйони годин, щоб відпрацювати реальний політ під час наземних випробувань.

В США вважають, що в майбутніх бойових діях критичну роль відіграватиме саме штучний інтелект, бо він зможе надати велику швидкість дій та розумітиме оперативну картину. Командир лабораторії бригадний генерал Скотт Кейн каже, що автономні операції ШІ, а також сумісні з людьми операції розвиваються в Штатах на безпрецендентному рівні завдяки зусиллям уряду, науковців та промисловості.

Нагадаємо, 19 червня ЗМІ писали, що дрон Valkyrie зможе працювати під керуванням ШІ навіть під час дії російського РЕБ.

Нещодавно американці замовили два XQ-58A Valkyrie для нової програми Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer ("Проникаючий доступний автономний сумісний убивця")