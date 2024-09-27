В США показали ​​модель "одноразового" беспилотного истребителя: как его хотят использовать

Автономные боевые самолеты могут усилить ВВС США и снизить риски для пилотов, однако они также несут в себе некоторые риски.

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Американская компания General Atomics представил на конференции Air, Space & Cyber ​​Association в Вашингтоне полномасштабный макет автономного боевого самолета, предназначенного для дополнения военно-воздушных сил более дешевыми, одноразовыми роботизированными истребителями. Об этом пишет New Atlas.

Сообщается, что новый автономный истребитель разрабатывается в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВВС США и основан на прототипе XQ-67A. Ожидается, что пилотируемый самолет будет сопровождаться несколькими автономными, которые несут датчики или оружие. Эти БПЛА смогут действовать согласованно, самостоятельно решая, как выполнить задание или справиться с враждебными силами.

Как отмечают в издании, цель создания подобных самолетов состоит в том, чтобы изменить роль летчика-истребителя. Так, летчик превратится из человека, который управляет самолетом, следит за его датчиками и стреляет из оружия, в того, кто действует скорее, как командир эскадрильи.

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Еще одна проблема, которую призваны решить самолеты CCA – возросшие расходы на строительство новых истребителей. Относительно дешевые "одноразовые" беспилотные самолеты могут взять на себя часть нагрузки, усилив существующие ВВС США и снизив риски для пилотов-людей.

При этом секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл подчеркнул, что реализовать это на практике сложнее, чем просто построить БПЛА-истребители. По его словам, технология все еще далека от достаточной зрелости, в частности существуют некоторые риски использования автономных боевых самолетов.

"Если вы собираетесь использовать CCA с вооружением и смертоносным оружием, необходимо, чтобы они находились под жестким контролем. И для меня одним из элементов этого должна быть связь в пределах прямой видимости", — подчеркнул Фрэнк Кендалл.

Напомним, в апреле появилась информация о том, что ВВС США переделают три истребителя F-16 в автономные дроны для участия в испытаниях для программы командного взаимодействия беспилотных средств.

В свою очередь российская Объединенная авиастроительная корпорация в августе представила на выставке форума "Армия-2024" беспилотный транспортный самолет внеаэродромного базирования С-76.