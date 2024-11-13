"Зомбі-дрони": як робототехніка і опудала тварин допомагають вивчати дику природу (відео)

Використання роботехніки та опудал тварин дозволяють краще вивчати природне середовище. Наразі вчені планують зайнятися створенням "зомбі-дронів" для дослідження змій, жаб і ящірок.

Команда з біоміметичної робототехніки New Mexico Tech створила "дрони-зомбі" з качок та голубів для досліджень дикої природи. Вони сподіваються розширити свій каталог ящірками, зміями та жабами, пише IFL Science.

Доктор Мустафа Хассаналіан розробив творіння, схожі на Франкенштейна, як альтернативу галасливим гексакоптерам і квадрокоптерам, які часто використовують для спостереження за дикою природою. Оскільки традиційні дрони не тільки гучні, але й становлять загрозу для дикої природи, якщо наближаються надто близько до досліджуваних видів тварин.

Доктор Хассаналіан і його команда сподіваються, що ці нові дрони-зомбі будуть настільки природними, що вони зможуть знімати природу зблизька. Створивши літальний дрон-зомбі, наразі команда працює над створенням таксидермічного дрона для використання у воді — з мертвої качки.

"Використання таксидермічної качки значно покращує її гідродинамічні властивості. Природна форма та структура пір’я справжньої качки зменшує опір води, забезпечуючи більш плавне та ефективне переміщення у воді. Крім того, водонепроникні властивості качиного пір’я в поєднанні з їхньою природною плавучістю допомагають підтримувати стабільність і запобігати опору, який складно відтворити за допомогою штучних матеріалів", — каже доктор Хассаналіан.

За його словами, качки — не єдиний птах, який має друге життя. Його команда також повертає мертвих голубів "до життя" у вигляді дрона, який має реалістичні рухи голови.

"Камери на голубах розроблені для збору даних моніторингу навколишнього середовища у спосіб, який є ненав’язливим і ідеально вписується в навколишнє середовище. Ми прагнемо знімати зображення та відео високої роздільної здатності для таких програм, як дослідження дикої природи та поведінки птахів", — відзначає доктор Хассаналіан.

Наразі професор наголошує, що реалістичні голубині дрони зможуть спостерігати за взаємодією, "не турбуючи тварин і не привертаючи уваги". Команда також працює над тим, щоб надати дрону механізм сідання, інтегрувавши сплави з пам’яттю форми в кігті птаха.

З часом команда сподівається розширити свою колекцію зомбі-дронів до змій, ящірок і жаб. Усі використані тварини були легально придбані через сертифікованих таксидермістів і померли природною смертю.

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