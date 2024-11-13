"Зомби-дроны": как робототехника и чучела животных помогают изучать дикую природу (видео)

Использование роботехники и чучел животных позволяют лучше изучать природную среду. Сейчас ученые планируют заняться созданием "зомби-дронов" для исследования змей, лягушек и ящериц.

Команда по биомиметической робототехнике New Mexico Tech создала "дроны-зомби" из уток и голубей для исследований дикой природы. Они надеются расширить свой каталог ящерицами, змеями и лягушками, пишет IFL Science.

Доктор Мустафа Хассаналиан разработал творения, похожие на Франкенштейна, как альтернативу шумным гексакоптерам и квадрокоптерам, которые часто используют для наблюдения за дикой природой. Поскольку традиционные дроны не только шумные, но и представляют угрозу для дикой природы, если приближаются слишком близко к исследуемым видам животных.

Доктор Хассаналиан и его команда надеются, что эти новые дроны-зомби будут настолько естественными, что они смогут снимать природу вблизи. Создав летательный дрон-зомби, сейчас команда сейчас работает над созданием таксидермического дрона для использования в воде — из мертвой утки.

"Использование таксидермической утки значительно улучшает ее гидродинамические свойства. Естественная форма и структура перьев настоящей утки уменьшает сопротивление воды, обеспечивая более плавное и эффективное перемещение в воде. Кроме того, водонепроницаемые свойства утиных перьев в сочетании с их естественной плавучестью помогают поддерживать стабильность и предотвращать сопротивление, которое сложно воспроизвести с помощью искусственных материалов", — говорит доктор Хассаналиан.

По его словам, утки — не единственная птица, которая имеет вторую жизнь. Его команда также возвращает к жизни мертвых голубей "к жизни" в виде дрона, который имеет реалистичные движения головы.

"Камеры на голубях разработаны для сбора данных мониторинга окружающей среды способом, который является ненавязчивым и идеально вписывается в окружающую среду. Мы стремимся снимать изображения и видео высокого разрешения для таких программ, как исследование дикой природы и поведения птиц", — отмечает доктор Хассаналиан.

Сейчас профессор подчеркивает, что реалистичные голубиные дроны смогут наблюдать за взаимодействием, "не беспокоя животных и не привлекая внимания". Команда также работает над тем, чтобы придать дрону механизм посадки, интегрировав сплавы с памятью формы в когти птицы.

Со временем команда надеется расширить свою коллекцию зомби-дронов до змей, ящериц и лягушек. Все использованные животные были легально приобретены через сертифицированных таксидермистов и умерли естественной смертью.

Напомним, Фокус писал о том, что все владельцы собак делятся на три категории. По мнению ученых, собаки все больше воспринимаются как члены семьи и почти всем владельцам нравится физический контакт со своим питомцем.

Также мы рассказывали, что на Земле гораздо больше умных животных, чем считалось ранее. Ряд экспертов заявили, что сознание в животном мире, в том числе и среди насекомых, гораздо более распространено, чем мы могли бы подумать.