"Всесторонняя помощь": Испания и Канада передадут Украине больше танков Leopard 2

По словам главы Минобороны Испании, страна передаст Украине 10 танков Leopard 2. Канада собирается поставить еще 8 танков.

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Глава Министерства обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна планирует передать Украине еще 4 танка Leopard 2. Об этом пишет издание El Espanol.

По ее словам, всего Мадрид передаст Киеву 10 танков Leopard 2. Роблес уже сообщила об этом главе Пентагона Ллойду Остину и министру обороны Украины Алексею Резникову.

Кроме того, по словам министра, в планах Испании передать Украине новую партию бронетранспортеров M113, однако точное количество пока не раскрывается.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что страна передаст Украине 8 танков Leopard 2. Также Киев получит бронированную ремонтно-эвакуационную машину, боеприпасы.

"Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады для поддержки систем ПВО, развернутых в настоящее время в Украине", — говорится в заявлении.

По словам Ананд, все это прибудет в Украину уже в ближайшее время. Также министр заявила, что Киев получит более 1800 единиц обучающих боеприпасов для танков Leopard 1, которые передадут Дания, Германия и Нидерланды. Более того, ранее обещанные 4 канадские Leopard 2 уже доставлены в Польшу, еще 4 готовятся.

"Мы укрепляем наше сотрудничество с нашими союзниками и партнерами и продолжаем реагировать на военные нужды Украины, оказывая всестороннюю военную помощь", — сказала министр.

Напомним, что появились первые итоги заседания в формате "Рамштайн-10". В рамках заседания было объявлено, что в Украину поступят ЗРК SAMP/T, системы ПВО Patriot и более 150 танков Leopard из растущей международной коалиции.

Также 13 марта сообщалось, что первая группа военных из Украины закончила обучение на Leopard 2A4. По словам испанского военного инструктора, на полигоне в Сарагосе немецкими танками научились пользоваться 40 членов экипажа и 15 специалистов-механиков.