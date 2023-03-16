Україна отримає безперебійне постачання боєприпасів з ЄС, – Шольц

Учасники майбутнього саміту ЄС, який заплановано на 23-24 березня, готові схвалити рішення стосовно постачання боєприпасів для України.

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На саміті Євросоюзу ухвалять рішення щодо безперебійного постачання боєприпасів до України. Про це 16 березня у Бундестазі заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише Spiegel.

Він зазначив, що на Європейській раді разом із партнерами узгодять усі необхідні процедури. Шольц наголосив на готовності Берліна допустити інші країни ЄС до відповідного процесу закупівель озброєння, що ними здійснюються.

"З метою досягти ще якіснішого, безперервного постачання", – зазначив політик.

Канцлер пообіцяв й надалі дотримуватися курсу санкційної політики проти Росії, яка розв'язала загарбницьку війну проти України. Він зазначив, що Німеччина позбавилася протягом восьми місяців залежності від російського вугілля, газу та нафти, причому у ФРН не спостерігалося економічного спаду та зупинки роботи промислових підприємств.

Шольц запевнив депутатів, що за останні 12 місяців Німеччина надала Україні двосторонню підтримку на понад 14 млрд євро. До цього додається німецька частка допомоги ЄС.

Канцлер також прокоментував німецьку та європейську політику щодо біженців. Захист українських громадян є частиною відповідальності Європи. З його слів, Німеччина фактично створює нові міста, райони та громади. Минулого року федеральний уряд надав федеральним землям і муніципалітетам понад 3,5 мільярда євро, а цього року ще 2,75 мільярда євро.

Нагадаємо, Канада підготувала новий пакет допомоги Україні, у якому заплановані тисячі снарядів і ракети для ППО. Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд за підсумками засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" заявила, що в Україну надішлють 8000 снарядів калібру 155-мм, 1800 танкових снарядів калібру 105 мм, а також 12 зенітних ракет для ракет.