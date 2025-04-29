"Дронари уже натренированы": в ВСУ рассказали, как вычисляют россиян в "плащах-невидимках" (видео)

У россиян на Новопавловском направлении в Донецкой области стало больше антитепловизорных плащей. Впрочем, они не спасают их от украинских операторов дронов, которые уже научились вычислять такие "силуэты".

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Об этом в эфире Армия TV рассказал старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денис Бобков.

По его словам, на Новопавловском направлении РФ применяет малые штурмовые группы, которые довольно часто передвигаются или на мотоциклах, или пешком, полагаясь на маскировку. Они стали чаще использовать антитепловизорные плащи, которые делают их "невидимками".

Впрочем, такая одежда имеет для врага как плюсы, так и минусы.

"Если враг в этой позиции находится довольно долго, даже этот маскировочный плащ начинает немного нагреваться, и теплую сигнатуру видно гораздо лучше. Также наши дронари уже натренированы, умеют различать человеческие силуэты. Поэтому средство, по сути, довольно эффективное, но в зависимости от того, кто охотится за россиянами", — рассказал старший офицер отделения коммуникаций 37-й отдельной бригады морской пехоты.

28 апреля сообщалось, что на Новопавловском направлении оккупанты начали использовать антидроновые плащи, из-за чего они стали чувствовать себя свободными и спокойно ходить по украинским степям.

Также ранее сообщалось, что в Украине разработали пончо, которое делает бойцов Сил обороны невидимыми для тепловизоров и приборов ночного видения