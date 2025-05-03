Вибухи в Краснодарському краї РФ: регіон атакували БПЛА і безекіпажні катери (фото, відео)

Краснодарський край Росії атакували ударні дрони і безекіпажні катери. У Новоросійську засоби РЕБ направили дрон у житлову багатоповерхівку ЖК "Аврора".

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Про нічну атаку повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв.

У Новоросійську, за його словами, пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, постраждало четверо людей — двоє дорослих і дві дитини. У цьому ж місті уламки БПЛА пошкодили три резервуари на зерновому терміналі, пожежники гасять вогонь.

Уламки безпілотників упали в станиці Тамань Темрюкського району, у селах Юрівка і Цибанобалка під Анапою. Пошкоджено приватні будинки.

Зазначимо, що в Новоросійську робота засобів РЕБ призвела до того, що дрон влучив у житлову багатоповерхівку. На кадрах з місця події можна побачити пожежу в одній із квартир після прильоту.

Медіа SHOT пише, що БПЛА врізався в багатоповерховий ЖК "Аврора" на Мисхацькому шосе і після цього почалася сильна пожежа. Дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі будинку.

БПЛА врізався в багатоповерховий ЖК "Аврора"

Міноборони Росії звітувало про знищення 47 безпілотників над Краснодарським краєм. Сумарно в період з 22.00 до 5.00 ранку російські засоби ППО нібито знищили і перехопили 170 українських безпілотників і 14 безекіпажних катерів.

Крім цього, над акваторією Чорного моря нібито збили вісім крилатих ракет "Storm Shadow" і три керованих ракети "Нептун-МД". Востаннє про удар Storm Shadow Росія офіційно повідомляла близько трьох місяців тому — 17 січня.

Українське військове командування не коментувало цієї атаки.

Нагадаємо, окупаційна армія пізно ввечері 2 травня атакувала Харків ударними дронами "Шахед". Постраждав багатоквартирний будинок.

У Ставропольському краї РФ раніше було атаковано військовий об'єкт "Звезда", який спеціалізується на космічній радіоелектронній кіберрозвідці.