Взрывы в Краснодарском крае РФ: регион атаковали БПЛА и безэкипажные катера (фото, видео)

Краснодарский край России атаковали ударные дроны и безэкипажные катера. В Новороссийске средства РЭБ направили дрон в жилую многоэтажку ЖК "Аврора".

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О ночной атаке сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Новороссийске, по его словам, повреждены три многоквартирных жилых дома и пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. В этом же городе обломки БПЛА повредили три резервуара на зерновом терминале, пожарные тушат огонь.

Обломки беспилотников упали в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Повреждены частные дома.

Отметим, что в Новороссийске работа средств РЭБ привела к тому что дрон угодил в жилую многоэтажку. На кадрах с места происшествия можно увидеть пожар в одной из квартир после прилета.

Медиа SHOT пишет, что БПЛА врезался в многоэтажный ЖК "Аврора" на Мысхакском шоссе и после этого начался сильный пожар. Дрон влетел в квартиру на 12-ом этаже дома.

БПЛА врезался в многоэтажный ЖК "Аврора"

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 47 беспилотников над Краснодарским краем. Суммарно в период с 22.00 до 5.00 утра российские средства ПВО якобы уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников и 14 безэкипажных катеров.

Кроме этого, над акваторией Черного моря якобы сбили восемь крылатых ракет "Storm Shadow" и три управляемых ракеты "Нептун-МД". В последний раз об ударе Storm Shadow Россия официально сообщала около трех месяцев назад — 17 января.

Украинское военное командование не комментировало данную атаку.

Напомним, оккупационная армия поздно вечером 2 мая атаковала Харьков ударными дронами "Шахед". Пострадал многоквартирный дом.

В Ставропольском крае РФ ранее был атакован военный объект "Звезда", который специализируется на космической радиоэлектронной киберразведке.