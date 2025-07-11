"Чисте небо": у Києві запускають систему перехоплення дронів "Шахед"

У Києві запускають повноцінну систему перехоплення російських дронів. На масштабний проєкт "Чисте небо" витратять 260 мільйонів гривень.

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Запустити проєкт із БПЛА-перехоплювачів доручив президент України Володимир Зеленський, заявив голова Київської ДВА Тимур Ткаченко.

Реалізація масштабного проєкту "Чисте небо" передбачає захист повітряного простору українськими дронами-перехоплювачами. На це виділять 260 мільйонів гривень.

За словами Ткаченка, кошти підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.

Військове командування збирається розгорнути центр підготовки операторів, спеціальну структуру, де навчатимуть керувати дронами-перехоплювачами. Також формуватимуть додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування в Києві та на підступах до міста.

За кілька місяців пілотного запуску проєкту "Чисте небо" в Київській області було доведено його ефективність: перехоплено майже 550 російських "Шахедів", зауважив чиновник.

"Це не просто статистика. Це збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика... Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", — підсумував він.

Нагадаємо, українські інженери показали новий комплект для перехоплення дронів VARTA DroneHunter. Його ціна — 300 євро, система вражає малі та середні БПЛА.

Фокус раніше писав, які дрони-перехоплювачі є у ЗСУ. Наприклад, підприємство "Дикі шершні" розробили два коптери для боротьби з "Шахедами": "Перевертень" і модель із невідомою назвою, схожа на Sting.