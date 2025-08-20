"Не наша война": нефтепровод "Дружба" возобновил работу после атаки БпЛА, Сийярто обратился к Украине

Нефтепровод "Дружба", который прекратил свою работу в результате ударов беспилотников, возобновил поставки нефти в направлении Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто снова обратился к Украине с призывом больше не атаковать нефтепровод и заявив, что это "не наша война".

Петер Сийярто подчеркнул, что нефтепровод "Дружба" является "жизненно важным" для Венгрии. Об этом венгерский министр написал на своей странице в сети X.

"Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" восстановлены после нападения Украины два дня назад. Я поблагодарил заместителя министра обороны России Сорокина за быстрый ремонт", — отметил Сийярто.

При этом он подчеркнул, что российско-украинская война не касается Венгрии, и выразил надежду, что Украина больше не будет атаковали энергетический объект.

"Мы ожидаем, что Украина больше не будет совершать нападений на этот трубопровод, который является критически важным для энергоснабжения нашей страны. Эта война — не наша война, оставьте нас в стороне!", — подчеркнул Сийярто.

Скриншот | сообщение Сийярто о возобновлении работы нефтепровода "Дружба"

Стоит отметить, что Сийярто не впервые обращается к Украине с критикой из-за ударов по нефтепроводу "Дружба". 11 марта 2025 года дроны уже атаковали нефтепровод "Дружба" в России, после чего венгерский политик назвал это "нападением на суверенитет".

14 августа, после атаки по нефтепроводу "Дружба", Сийярто снова набросился с критикой на Украину, заявив, что она якобы навредила энергетике Венгрии. При этом венгерский министр подчеркивал, что Венгрия "сейчас является поставщиком номер один электроэнергии для Украины".

Атака по нефтепроводу "Дружба"

Атака по нефтеперекачивающей станции "Унеча", которая является важной частью нефтепровода "Дружба" в России, состоялась ночью 13 августа. Это был второй удар по объекту в течение недели.

18 августа Роберт Бровди, известный под псевдонимом "Мадьяр", который с недавних пор является командующим Сил беспилотных систем ВСУ, заявил, что после атаки по нефтепроводу "Дружба" объект прекратил работу. Он рассказал об атаке на нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России в ночь на 18 августа, а также добавил, что атаку совершили бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Напомним, 19 августа Фокус выяснял, как атака по нефтепроводу "Дружба" ударит по экономике России, Венгрии и Словакии, а также то, почему Украина игнорирует обвинения, которые ей выдвигает Будапешт.