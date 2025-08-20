"Не наша війна": нафтопровід "Дружба" відновив роботу після атаки БпЛА, Сіярто звернувся до України

Нафтопровід "Дружба", який припинив свою роботу внаслідок ударів безпілотників, відновив постачання нафти у напрямку Угорщини. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто знову звернувся до України із закликом більше не атакувати нафтопровід та заявивши, що це "не наша війна".

Петер Сіярто наголосив, що нафтопровід "Дружба" є "життєво важливим" для Угорщини. Про це угорський міністр написав на своїй сторінці у мережі X.

"Постачання нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" відновлено після нападу України два дні тому. Я подякував заступнику міністра оборони Росії Сорокіну за швидкий ремонт", — зазначив Сіярто.

При цьому він наголосив, що російсько-українська війна не стосується Угорщини, й висловив сподівання, що Україна більше не буде атакували енергетичний об'єкт.

"Ми очікуємо, що Україна більше не здійснюватиме нападів на цей трубопровід, який є критично важливим для енергопостачання нашої країни. Ця війна — не наша війна, залиште нас осторонь!", — наголосив Сіярто.

Скриншот | допис Сіярто про відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"

Варто зазначити, що Сіярто не вперше звертається до України з критикою через удари по нафтопроводу "Дружба". 11 березня 2025 року дрони вже атакували нафтопровід "Дружба" у Росії, після чого угорський політик назвав це "нападом на суверенітет".

14 серпня, після атаки по нафтопроводу "Дружба", Сіярто знову накинувся з критикою на Україну, заявивши, що вона нібито нашкодила енергетиці Угорщини. При цьому угорський міністр наголошував, що Угорщина "наразі є постачальником номер один електроенергії для України".

Атака по нафтопроводу "Дружба"

Атака по нафтоперекачувальній станції "Унеча", що є важливою частиною нафтопроводу "Дружба" у Росії, відбулася уночі 13 серпня. Це був другий удар по об'єкту упродовж тижня.

18 серпня Роберт Бровді, відомий під псевдо "Мадяр", який віднедавна є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ, заявив, що після атаки по нафтопроводу "Дружба" об'єкт припинив роботу. Він розповів про атаку на нафтоперекачувальну станцію "Никольское" у Тамбовській області Росії в ніч на 18 серпня, а також додав, що атаку здійснили бійці 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ.

