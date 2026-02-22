Венгрия будет блокировать 20 пакет антироссийских санкций: у Орбана поставили условие

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что страна намерена блокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций, который должны проголосовать завтра на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

Венгрия не поддержит санкции до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", написал Сийярто в Х.

"Мы не позволим принимать решения, важные для Киева", — говорится в публикации.

В последние дни градус напряжения между Венгрией и Украиной становится все выше из-за приостановки транзита российской нефти по нефтепроводу дружба после того, как объект во Львовской области обстреляли ВС РФ 27 января.

На прошлой неделе у Орбана уже грозились прекратить экспорт электроэнергии и газа в Украину, если Киев не возобновит поставки российской нефти в страну по трубопроводу "Дружба".

Руководитель аппарата Орбана Гергей Гуляш заявил, что Будапешт координирует свои действия со Словакией.

Однако уже 22 февраля правительственный энергетический Совет Венгрии на своем заседании решил отказаться от ранее запланированных отмен поставок электроэнергии в Украину. Таким образом политики решили показать свою заботу о венграх, проживающих в Закарпатье.

18 февраля правительство Венгрии объявило о приостановке поставок дизельного топлива в Украину. В Будапеште объяснили это шагом для защиты собственной энергетической безопасности.

Не отстает и Словакия. Премьер-министр страны Роберт Фицо тоже пригрозил Украине прекращением сотрудничества в сфере энергоснабжения, если Украина до 23 февраля восстановит поставки российской нефти в Словакию.

Министерство иностранных дел Украины 12 февраля заявляло, что поставки российской нефти, предназначенной для Восточной Европы и транзита через украинскую часть нефтепровода Дружба, были прекращены с 27 января из-за российской атаки.

В МИД также заверили, что держат в курсе Еврокомиссию по поводу состояния "Дружбы", но при этом главы Венгрии и Словакии ведут себя, как "наркоманы".