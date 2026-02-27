Хорватия готова поставлять нефть в Венгрию и Словакию, чтобы компенсировать перебои в "Дружбе"

Хорватия предложила транспортировать нефть в Венгрию и Словакию через свой трубопровод Adria. Таким образом страна готова компенсировать перебои в работе трубопровода "Дружба".

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщило агентство Reuters.

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры между Загребом и Будапештом и Братиславой. Также в переговорах принимает участие Европейская комиссия.

Пленкович подчеркнул, что Хорватия готова обеспечить энергетическую безопасность и бесперебойное функционирование экономики Венгрии и Словакии.

Премьер страны также сообщил, что трубопровод Adria может транспортировать в целом до 15 миллионов тонн нефти в год, что достаточно для полного удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз заявил, что Украина якобы удерживает нефтепровод "Дружба" закрытым по политическим мотивам и не возобновляет поставки нефти в Венгрию. По его словам, украинские дипломаты подтвердили это венгерским коллегам. Однако в МИД Украины опровергли это заявление венгерского министра.

Перед этим Виктор Орбан в открытом письме обратился к Зеленскому, отметив, что тот проводит "антивенгерскую" политику. Он призвал возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Также Орбан приказал разместить войска возле ряда энергообъектов из-за угрозы со стороны Украины.

Этому предшествовало заявление Зеленского о том, что российская нефть, не поступающая в Венгрию через нефтепровод "Дружба", является следствием российской атаки. Поэтому Орбан должен обратиться к Путину, а не к Украине.

23 февраля глава МИД Будапешта Петер Сийярто заявил о том, что прекращение поставок российской нефти через нефтепровод "Дружба" является исключительно политическим решением Украины. Он обвинил Киев в якобы желании вмешаться в предстоящие выборы в Венгрии.

Перед этим посол Венгрии в Евросоюзе наложил вето на решение ЕС о выделении Украине кредита в 90 млрд евро. Сийярто пояснил, что Венгрия разблокирует предоставление кредита только после того, как Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию.

В то же время в Евросоюзе уже нашли способ предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро даже несмотря на вето Венгрии. Для этого планируют рассмотреть вариант с использованием замороженных российских активов.