Хорватія готова постачати нафту до Угорщини та Словаччини, щоб компенсувати перебої в "Дружбі"

Хорватія запропонувала транспортувати нафту до Угорщини та Словаччини через свій трубопровід Adria. Таким чином країна готова компенсувати перебої в роботі трубопроводу "Дружба".

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомило агентство Reuters.

Він наголосив, що наразі тривають перемовини між Загребом й Будапештом та Братиславою. Також у переговорах бере участь Європейська комісія.

Пленкович наголосив, що Хорватія готова забезпечити енергетичну безпеку та безперебійне функціонування економіки Угорщини та Словаччини.

Прем'єр країни також повідомив, що трубопровід Adria може транспортувати загалом до 15 мільйонів тонн нафти на рік, що достатньо для повного задоволення потреб Угорщини та Словаччини.

Раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто вчергове заявив, що Україна нібито утримує нафтопровід "Дружба" закритим із політичних мотивів та не відновлює постачання нафти до Угорщини. За його словами, українські дипломати підтвердили це угорським колегам. Однак у МЗС України спростували цю заяву угорського міністра.

Перед цим Віктор Орбан у відкритому листі звернувся до Зеленського, зазначивши, що той проводить "антиугорську" політику. Він закликав відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Також Орбан наказав розмістити війська біля низки енергооб'єктів через загрозу з боку України.

Цьому передувала заява Зеленського про те, що російська нафта не надходить до Угорщини через нафтопровід "Дружба" є наслідком російської атаки. Відтак Орбан має звернутися до Путіна, а не до України..

23 лютого голова МЗС Будапешту Петер Сіярто заявив про те, що припинення постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" є виключно політичним рішенням України. Він звинуватив Київ у нібито бажанні втрутитися в майбутні вибори в Угорщині.

Перед цим посол Угорщини в Євросоюзі наклав вето на рішення ЄС щодо виділення Україні кредиту в 90 млрд євро. Сіярто пояснив, що Угорщина розблокує надання кредиту лише після того, як Україна відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Водночас у Євросоюзі вже знайшли спосіб надати Україні кредит у 90 мільярдів євро навіть попри вето Угорщини. Для цього планують розглянути варіант з використанням заморожених російських активів.