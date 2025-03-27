Захопили у полон: двадцять бійців ЗС РФ склали зброю перед бійцями "Азову"

За інформацією 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", близько двадцяти окупантів опинилися в українському полоні на Торецькому напрямку після невдалих штурмових спроб.

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Основна частина російських штурмовиків, що брали участь в атаках на Торецькому напрямку, була знищена в полях та посадках. Водночас двом десяткам російських військових, які здалися в полон, вдалося вижити. Про це 27 березня повідомила 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України у фейсбуці.

У своєму повідомленні бригада вкотре звернулася до російських солдатів із чітким меседжем: здача в полон — це єдиний спосіб зберегти життя.

"Добровільно скласти зброю — це єдиний для росіян спосіб повернутися з України живими і бути обміняними на українських захисників", – сказано у повідомленні.

Водночас бійці "Азову" чітко попередили, що якщо російські солдати продовжуватимуть збройний опір, то 12-та бригада спеціального призначення "Азов" забезпечить ліквідацію ворожих цілей на своєму напрямку.

Варто зазначити, що 27 березня DeepState повідомив про загострення ситуації в районі Лимана. Аналітики зазначають, що окупанти змогли просунутися в Тернах і фактично захопили цей населений пункт.

Також Фокус писав про те, що розвідники ЗСУ зайшли в тил до окупантів і ліквідували російського майора. Він є заступником командира батальйону 69-ї гвардійської мотострілецької дивізії й допоміг ЗСУ, надавши важливу інформацію про своїх "колег".