Заблудился в лесу: пограничники взяли в плен 61-летнего оккупанта (фото, видео)

Военнослужащие Измаильского пограничного отряда на Сумском направлении захватили в плен 61-летнего россиянина, который блуждал в лесу около полутора суток. На допросе он признался, что подписать контракт с вооруженными силами РФ его заставила российская полиция.

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Об этом сообщает 4 апреля Государственная пограничная служба Украины.

Российского контрактника непризывного возраста взяли в плен во время выполнения боевого задания военнослужащие Измаильского пограничного отряда. На видео допроса он говорит, что родом из Мурманска, ему 61 год и он служит в армии РФ рядовым.

Пленный рассказал пограничникам, что в Сумской области должен был выполнить задание: доставить продовольствие к передовым позициям своего подразделения. Однако получилось так, что он заблудился в лесу и около полутора суток искал путь к своим.

"Шел один. Потерялся в лесу, заблудился", — рассказывает оккупант на видеозаписи допроса.

Оккупант сказал пограничникам, что бродил в лесу полтора суток Фото: ГПСУ

Также пленный россиянин признался в том, что пойти на военную службу по контракту его заставили российские полицейские.

"По контракту, принудили. Полиция заставила", — отвечает он на вопрос пограничников.

Подписать контракт 61-летнего оккупанта заставила полиция Фото: ГПСУ Пленный оккупант родом из Мурманской области РФ Фото: ГПСУ

На опубликованной фотографии предписания можно увидеть, что 61-летнего контрактника отправили в воинскую часть для прохождения службы 24 января 2025 года.

В ГПСУ отмечают, что пленного передали в компетентные органы, которые проведут дальнейшие следственные действия.

Военный билет пленного 61-летнего оккупанта Фото: ГПСУ 61-летнего оккупанта отправили на службу в 2025 году Фото: ГПСУ

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