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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Заблукав у лісі: прикордонники взяли в полон 61-річного окупанта (фото, відео)

Сумський напрямок, 61-річний окупант, 61-річний полонений, окупант 61 рік, контрактник ЗС РФ, полонений росіянин
Фото: Скрин відео | Українські прикордонники взяли в полон 61-річного окупанта

Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону на Сумському напрямку захопили в полон 61-річного росіянина, який блукав у лісі півтори доби. На допиті він зізнався, що підписати контракт зі збройними силами РФ його примусила російська поліція.

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Про це повідомляє 4 квітня Державна прикордонна служба України.

Російського контрактника непризовного віку взяли в полон під час виконання бойового завдання військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону. На відео допиту він говорить, що родом із Мурманська, має 61 рік і служить в армії РФ рядовим.

Полонений розповів прикордонникам, що в Сумській області мав виконати завдання: доставити продовольство до передових позицій свого підрозділу. Проте вийшло так, що він заблукав у лісі та півтори доби шукав шлях до своїх.

"Йшов один. Загубився в лісі, заблукав", — розповідає окупант на відеозаписі допиту.

полонений окупант, 61-річний окупант, 61-річний полонений, окупант 61 рік, контрактник ЗС РФ, полонений росіянин Fullscreen
Окупант сказав прикордонникам, що блукав у лісі півтори доби
Фото: ДПСУ

Також полонений росіянин зізнався в тому, що піти на військову службу за контрактом його примусили російські поліціянти.

"По контракту, принудили. Поліція змусила", — відповідає він на питання прикордонників.

Сумський напрямок, 61-річний окупант, 61-річний полонений, окупант 61 рік, контрактник ЗС РФ, полонений росіянин Fullscreen
Підписати контракт 61-річного окупанта примусила поліція
Фото: ДПСУ
Сумський напрямок, 61-річний окупант, 61-річний полонений, окупант 61 рік, контрактник ЗС РФ, полонений росіянин Fullscreen
Полонений окупант родом з Мурманської області РФ
Фото: ДПСУ

На опублікованій світлині припису можна побачити, що 61-річного контрактника відправили до військової частини для проходження служби 24 січня 2025 року.

В ДПСУ зазначають, що полоненого передали до компетентних органів, які проведуть подальші слідчі дії.

Сумський напрямок, 61-річний окупант, 61-річний полонений, окупант 61 рік, контрактник ЗС РФ, полонений росіянин Fullscreen
Військовий квиток полоненого 61-річного окупанта
Фото: ДПСУ
Сумський напрямок, 61-річний окупант, 61-річний полонений, окупант 61 рік, контрактник ЗС РФ, полонений росіянин Fullscreen
61-річного окупанта відправили на службу у 2025 році
Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 27 березня в 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України розповіли, як взяли в полон двадцять бійців ЗС РФ на Торецькому напрямку в Донецькі області.

Оператор БПЛА підрозділу Mosquitos 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України 21 березня поділився історією про те, як брав окупанта в полон шоколадкою.